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'Rusya Suriye'de yeni bir askeri güç kuruyor' iddiası

23 Aralık 2019, Pazartesi 20:09
Rusya’nın Suriye’nin kuzeyinde kendisine bağlı bir askeri güç kurmaya çalıştığı öne sürüldü.

İddiaya göre, Kürtlerin kontrolündeki bölgede ‘askere alma’ amacıyla iki merkez kuran Rusya, bu güçlerin gelecekte Suriye-Türkiye sınırına konuşlanmasını planlıyor. Voice of America’nın (VOA) yerel kaynaklara ve Suriyeli Kürt yetkililere dayandırdığı haberde, “Bu askeri gücün, Türkiye’nin terörist olarak gördüğü Amerikan destekli Kürt silahlı grubun yerine geçeceği belirtiliyor” denildi.

‘İKİ MERKEZ KURULDU’

İsmi açıklanmayan bir Kürt gazeteci VOA’ya demecinde, “Ruslar Amuda ve Tel Tamir’de merkezler kurdu” derken, ‘bu güce katılan bazı gençleri bizzat tanıdığını’ ve ‘Rusya’nın öncelikle Kürtleri işe aldığını’ öne sürdü. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin yöneticisi Rami Abdurrahman da yerel kaynaklarına dayanarak, ‘Rusya’nın Kürt bölgesinde müttefik bir güç kurmaya çalıştığını’ söyledi.

SDG’Lİ KOMUTAN: SÜRECE BİZ DE MÜDAHİLİZ

Suriyeli Kürt askeri yetkililer de Rusya’nın planlarından haberdar olduklarını, yeni savaşçıların sınır bölgesinde Rus askerleriyle ortak devriye görevi yapacağını söyledi. İsmi açıklanmayan üst düzey bir SDG komutanı, yeni kurulacak Rus destekli güçle Amerikan destekli SDG arasında çatışma ihtimali bulunmadığını söyledi. “Rusya’yla yakın bir askeri ilişkimizin bulunduğundan emin olmak istiyoruz” diyen komutan, çatışma ihtimali olmadığını çünkü ‘yeni savaşçı alım sürecine kendilerinin de müdahil olduğunu’ öne sürdü.

‘RUSYA SDG KARTINI ABD’NİN ELİNDEN ALMAK İSTİYOR’

Suriye Kürt Sol Partisi Genel Sekreteri Salih Gedo da VOA’nın iddiasını doğrularken, yeni gücün ‘ortak olacağını’ savundu. Rudaw’a konuşan Gedo, “SDG’yle görüşen Rus heyeti bölgede ortak bir askeri gücün kurulmasını planlıyor. Ruslar ABD’nin SDG’yle eskisinden daha fazla ilgilendiğini görüyor ve bu kartı Washington’ın elinden almak istiyor. Ayrıca bölgede Suriye rejiminin de temeli zayıf, Ruslar buna bel bağlayamaz” dedi.

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki harekatının ardından Rusya’yla yapılan Soçi anlaşması, Kürt güçlerin sınırın 20 kilometre güneyine çekilmesini öngörüyordu. Anlaşma kapsamında bölgeye askeri polis gönderen Rusya, sınırın 10 kilometre derinine kadar olan bölgede Türkiye askerleri ile ortak devriye yapıyor.

Etiketler: Rusya, Suriye, askeri güç
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