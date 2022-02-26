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28 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Rusya: Tüm birliklere bütün istikametlerde saldırıya geçme emri verildi

26 Şubat 2022, Cumartesi 23:03
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in müzakereyi reddetmesi üzerine tüm birliklere bütün istikametlerde saldırıya geçme emri verildiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, ülkesinin Ukrayna'ya saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karadeniz'deki Yılan Adası civarında Ukrayna donanmasına ait 6 geminin batırıldığını belirten Konaşenkov, "Ukrayna gemileri, Yılan Adası yakınlarında Rus gemilerine saldırdığında, ABD'ye ait RQ-4 Global Hawk ve MQ-9A Ripper stratejik insansız hava araçları (İHA) kışkırtma yapılan bölgede geziyordu." dedi.

Konaşenkov, ABD'ye ait İHA'ların Ukrayna gemilerini yönlendirdiğini tahmin ettiklerini söyledi.

Ukrayna'nın Rusya ile müzakereleri reddetmesi nedeniyle saldırıları yoğunlaştıracaklarını kaydeden Konaşenkov, "Kiev'in müzakereyi reddetmesi üzerine tüm birliklere bütün istikametlerde saldırıya geçme emri verildi." ifadesini kullandı.

Bugün Sçastye, Muratovo, Starognatovka, Oktyabrskaya ve Pavlopol yerleşim yerlerinin kontrol altına alındığını aktaran Konaşenkov, "Ukrayna halkına sesleniyoruz. Kiev'deki suçlu yetkililerden, evlerindeki ve şehirlerin yerleşim alanlarındaki tüm ağır silahları derhal kaldırmalarını talep edin. Rus silahlı kuvvetlerinin Ukrayna şehirlerinin hiçbir yerleşim alanını vurmadığını bir kez daha vurgulamak isterim." diye konuştu.

Ukrayna müzakerelerden vazgeçtiği iddiasını yalanladı

Öte yandan Ukrayna, Rusya'yla müzakerelerden vazgeçtiği iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanlığından bir yetkili, Rusya ile müzakerelerden vazgeçtikleri iddiasına ilişkin Unian Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Bu doğru değil, biz çatışmaların azalması için gerçekçi önerilere açığız." dedi.

Kiev'de sokağa çıkma yasağının süresi uzatıldı

Kiev'de sokağa çıkma yasağının süresi 28 Şubat Pazartesi saat 08.00'e kadar uzatıldı.

Kiev Şehir Devlet İdaresinden yapılan açıklamada, özel izni bulunanlar hariç şehir sakinlerinin dışarı çıkmasının yasak olduğu ifade edildi.

BM: 116 bin Ukraynalı sivil uluslararası sınırları geçti

Birleşmiş Milletler, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından ülke içinde 100 binden fazla sivilin yerinden edildiğini, 116 bin sivilin de uluslararası sınırları geçerek komşu ülkelere sığındığını bildirdi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Shabia Mantoo, "Uluslararası sınırlara doğru ve bu sınırlar arasında büyük hareketlilikler rapor ediliyor. Durum çok akıcı ve saat başı değişiyor." ifadelerini kullandı.

Saldırılardan kaçan Ukraynalı aileler Türkiye'ye gelmeye devam ediyor

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası can güvenliği tehlikeye giren Ukraynalı aileler, Edirne'deki sınır kapılarından Türkiye'ye giriş yapıyor.

Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye gelen Ukrayna vatandaşları bir yandan güvende olmanın huzurunu diğer yandan vatanları ve geride bıraktıkları yakınları için üzüntü yaşıyor.

ABD Ukrayna'ya 350 milyon dolarlık savunma yardımı yapacak

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Savunma Bakanlığını Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine 350 milyon dolarlık askeri yardım yapma konusunda yetkilendirdiğini açıkladı.

Blinken yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün, Ukrayna Rusya'nın zalim ve gereksiz saldırılarına karşı cesaret ve onuruyla savaşırken ben de Başkan Biden'dan aldığım yetkiye dayanarak, Savunma Bakanlığını Ukrayna'ya 350 milyon dolarlık acil savunma yardımı yapılması için yetkilendirdim." ifadesini kullandı.

Pentagon: Rusya'nın sınıra yığdığı askerlerin yarısı şu anda Ukrayna'nın içinde

Bu arada ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, Rusya'nın Ukrayna'ya çoğu kısa menzilli balistik füze olmak üzere 250 füze fırlattığını ve Ukrayna sınırına yığılan Rus askerlerinin yüzde 50'sinin şu anda ülkede olduğunu belirtti.

Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey Pentagon yetkilisi, "Bu sabah itibarıyla Ukrayna'ya 250 füze atıldığını ve bunların çoğunun da kısa menzilli balistik füzeler olduğunu gördük." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile telefonda görüştü

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya'nın saldırısında hayatını kaybeden Ukrayna vatandaşları için başsağlığı diledi, yaralananlara acil şifa temennisinde bulundu.

Zelenskiy: Erdoğan ve Aliyev müzakerelerin başlaması için yardımcı olacaklarını söyledi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajında, Rusya'nın ülkesine saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Rusya ile müzakerelerin başlaması için yardımcı olacaklarını söylediğini aktaran Zelenskiy, bu teklifi memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Guterres'den Zelenskiy'e insani yardım sözü 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde BM'nin Ukrayna'ya insani yardımı sürdüreceğini vurguladı.

Guterres'in, BM'nin Ukrayna'ya insani yardımı sürdürmekte kararlı olduğunu bildirdiğinin aktarıldığı açıklamada, "Guterres, Zelenskiy'i BM'nin salı günü Ukrayna'da insani yardım operasyonları için bir fon açacağı konusunda bilgilendirdi." ifadesine yer verildi.

Almanya, Ukrayna'ya 1000 tanksavar ve 500 Stinger füzesi gönderecek

Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, yaptığı yazılı açıklamada, Alman hükümetinin bugün Ukrayna silahlı kuvvetlerini desteklemek için ordu stoklarından 1000 tanksavar ve 500 Stinger füzesi gönderme kararı aldığını belirterek "Silahlar en kısa sürede Ukrayna'ya teslim edilecek." ifadesini kullandı.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Başbakan Olaf Scholz, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının bir dönüm noktası olduğunu kaydederek, "Bu, savaş sonrası düzenimizi tehdit ediyor. Bu durumda (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin'in işgalci ordusuna karşı elimizden geldiği kadar Ukrayna'nın kendisini savunmasına destek olmak görevimizdir. Almanya Ukrayna'nın yanındandır." görüşünü paylaştı.

​​​​​​​Hükümetin, Ukrayna'ya silah göndermesi ülke siyasetinde politika değişikliği anlamına geliyor. Almanya savaş ve kriz bölgelerine silah vermeyi reddediyordu.​​​​​​

Belçika Ukrayna'ya 2 bin adet otomatik silah gönderiyor

Belçika da Rusya'nın saldırısına uğrayan Ukrayna'ya destek için askeri ekipman, 2 bin adet otomatik silah ile 3 bin 800 ton yakıt gönderiyor.

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Ukrayna'nın askeri yardım talebine karşılık vereceklerini bildirdi.

Bu kapsamda 2 bin adet otomatik silah ve 3 bin 800 ton yakıt gönderileceğini açıklayan De Croo, askeri yardım talebinin daha detaylı şekilde inceleneceğini ifade etti.

Belçika Savunma Bakanlığı da koruyucu askeri ekipmanın yola çıktığını açıkladı. Bakanlık, NATO ve AB ülkeleriyle istişare içinde gönderilen ekipmanların içinde miğfer, yelek ve yön cihazları gibi malzemelerin bulunduğunu bildirdi.

AA

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