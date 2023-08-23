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24 AĞUSTOS 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Rusya - Tver'de uçak düştü: Uçukta bulunan Wagner'in kurucusu Prigojin de öldü

23 Ağustos 2023, Çarşamba 23:52
Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı, Tver bölgesinde düşen uçakta Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in öldüğünü bildirdi.

Rusya'nın Tver bölgesinde özel bir jetin düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğü bildirildi.

 

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Moskova’dan St. Petersburg’a giden özel uçağın Tver bölgesinde düştüğü belirtildi.

TASS’ın, Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansına (Rosaviatsiya) dayandırdığı haberde, Prigojin’in Tver’de düşen özel jette bulunduğu belirtildi.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı, daha sonra yaptığı açıklamada düşen uçakta Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in öldüğünü bildirdi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı: 3 kişilik mürettebat dahil 10 kişi öldü

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, "Moskova’dan St. Petersburg’a giden özel uçağın Tver bölgesine düşmesi sonucu 3 kişilik mürettebat dahil 10 kişi öldü." açıklamasında bulundu.

Rosaviatsiya: Düşen uçak “MNT-Aero” adlı şirkete aitti

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı'dan yapılan yazılı açıklamada da kazanın nedenlerini soruşturmak için özel bir komisyonun kurulduğu belirtildi.

Düşen Embraer 135 tipi özel jetin MNT-Aero” adlı taşımacılık şirketine ait olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Rus haber ajansı RİA Novosti’nin Rusya Acil Durumlar Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, uçağın enkazında 8 kişinin cesedine ulaşıldığı belirtildi.

"Rus savunma sistemleri tarafından düşürüldü" iddiası

Öte yandan, Wagner’e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanallarında, uçağın Rus ordusuna ait savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü öne sürüldü.

Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı

Prigojin, beraberindeki paralı savaşçılarla 24 Haziran'da Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı.

İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti.

AA

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