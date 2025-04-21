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21 NİSAN 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Rusya-Ukrayna çatışması geçici ateşkesin ardından yeniden başladı

21 Nisan 2025, Pazartesi 11:50
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Paskalya Bayramı nedeniyle ilan edilen geçici ateşkesin sona ermesinin ardından çatışmaları sürdürdüklerini bildirdi.

Rusya: Ukrayna, geçici ateşkese rağmen saldırdı - Ukrayna: Rusya geçici ateşkesi ihlal etti

 

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 19 Nisan saat 18.00'dan 21 Nisan saat 00.00'a kadar ateşkes kararı aldığı anımsatıldı.

Ukrayna tarafının ilan edilen ateşkese uymadığı belirtilen açıklamada, "Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Paskalya Bayramı vesilesiyle ilan edilen ateşkese rağmen Rus birliklerinin pozisyonlarına ve sınırdaki bölgelerde sivil altyapılara yönelik topçu ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırılarını sürdürdüğü ve bunların püskürtüldüğü" aktarıldı.

Açıklamada, "Toplam 4 bin 900 ateşkes ihlali kaydedildi. Ateşkesin sona ermesinin ardından Rusya Silahlı Kuvvetleri özel askeri operasyonu sürdürdü." ifadelerine yer verildi.

Ukrayna'da geçici ateşkes

Rusya Devlet Başkanı Putin, Paskalya Bayramı nedeniyle Ukrayna'da 19 Nisan saat 18:00'dan 21 Nisan saat 00:00'a kadar ateşkes ilan etme kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Rusya'nın savaşta koşulsuz bir ateşkes formatına katılmaya hazır olması durumunda, Ukrayna'nın da aynı şekilde davranacağını belirtmişti.

Ancak taraflar, bu süreçte ateşkesin ihlal edilmesi konusunda birbirini suçlamıştı.​​​​​​​

AA

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