Rusya: Ukrayna’da 7 yerleşimi ele geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus ordusunun 24 Haziran-30 Ağustos tarihlerinde Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

Ukrayna’daki unsurlara yönelik hipersonik “Kinjal” füzeleri dahil yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırıların Rus ordusunca düzenlendiği kaydedilen açıklamada, enerji ve havaalanı altyapısı unsurları, yakıt depoları, Batılı uçak ve topçu mühimmatı, İHA üretim atölyeleri, insansız deniz araçlarının saklandığı merkezler, Ukraynalı asker ve paralı savaşçıların geçici olarak konuşlandığı noktaların vurulduğu belirtildi. Rus ordusunun cephe hattında pozisyonlarını iyileştirdiği ifade edilen açıklamada, Ukrayna’da 7 yerleşim biriminin ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı. Açıklamada “Harkiv bölgesinde Sinkovka, Luhansk Halk Cumhuriyeti’nin Stelmahovka, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Konstantinovka, Orlovka, Kamışevka, Nikolayevka ve Novojelannoye yerleşim birimi kurtarıldı” ifadesine yer verildi. Haber Merkezi

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