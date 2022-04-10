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10 NİSAN 2022 PAZAR - YIL: 53

Rusya: Ukrayna’da yabancı savaşçıların karargahını vurduk

10 Nisan 2022, Pazar 11:00
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Ukrayna’da Dnipro bölgesinde yabancı paralı savaşçıların toplandığı karargah ve bazı yerlerdeki S-300 hava savunma füze sistemlerini vurduklarını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Ukrayna’daki savaşta Rus askeri birliklerinin eylemleriyle ilgili bilgi verdi.

 

Gece boyunca Rus ordusunun yüksek hassasiyetli füzelerle Ukrayna’daki hedefleri vurduğunu belirten Konaşenkov, “Dnipro bölgesindeki Zvonetskoe yerleşim birimin yakınlarında geçen günlerde takviye olarak yabancı paralı savaşçıların toplandığı milliyetçi ‘Dnyepr’ taburunun karargahı ve üssü denizden yüksek hassasiyetli roketlerle vuruldu. Havadan yüksek hassasiyetli roketlerle de Mıkolayiv bölgesinde Starobogdanovka yerleşim birimi yakınlarında ve Çuguyiv askeri hava üssünde keşfedilen S-300 hava savunma füze sistemleri imha edildi.” ifadelerini kullandı.

Konaşenkov, Rus hava kuvvetlerinin Ukrayna’da 86 askeri nesneyi yok ettiğini kaydederek, “Bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 127 uçak, 98 helikopter, 234 S-300, Buk-M1 ve Osa AKM hava savunma füze sistemleri, 436 insansız hava aracı, 2 bin 52 tank ve zırhlı araç, 232 çok namlulu roketatar, 894 obüs ve havan topu, 1975 özel askeri araç yok edildi.” değerlendirmesinde bulundu.​​​​​​​

AA

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