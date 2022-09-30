Rusya, Ukrayna’da yine sivilleri vurdu

Rusya füze saldırısı ile Ukrayna’da sivilleri hedef aldığı saldırıda en az 23 sivil öldü.

Reuters’ın Zaporijya bölge valisi Oleksandr Starukh’dan edindiği bilgiye göre şehrin yakınlarında sivillere yönelik bir Rus füze saldırısı gerçekleşti. Vali Starukh Ukraynalı sivilleri taşıyan bir araç konvoyunun vurulduğunu söyledi. Zaporijya Bölge Valisi Oleksandr Starukh, “En az 23 ölü ve 35 yaralı var, kurtarma ekipleri çalışıyor” dedi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kiril Timoşenko ise konvoya S-300 füze sistemleriyle 16 füze atıldığını öne sürdü. Rusya, Ukrayna’nın Zaporijya bölgesinde sivillerin yer aldığı araç konvoyunun Ukraynalı güçlerce vurulduğunu iddia etti. Zaporijya’daki Rusya yanlısı sözde yönetimden yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Zaporijya’dan çıkan sivil konvoyu füzelerle vurduğu belirtildi. Açıklamada, konvoyun Rus ordusunca kontrol edilen bölgeye geçişe hazırlandıkları sırada düzenlenen saldırıda 23 sivilin öldüğü, 34 sivilin ise yaralandığı kaydedildi.

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