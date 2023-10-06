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6 EKİM 2023 CUMA - YIL: 54

Rusya Ukrayna'nın Groza köyüne saldırdı: 49 sivil öldü - BM saldırıyı şiddetle kınadı

06 Ekim 2023, Cuma 00:43
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, ülkesinin Harkiv bölgesindeki Groza köyüne yönelik düzenlenen Rus saldırısında 49 kişinin öldüğünü bildirdi.

Yermak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Harkiv bölgesinin Kupyansk ilçesine bağlı Groza köyündeki sivil tesisi, Rusların füzelerle bombaladığını belirtti.

Saldırıda 6 yaşındaki çocuk dahil 49 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını kaydeden Yermak, olay yerinde enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğünü aktararak, "Ruslar, bile bile barışçıl insanları alaycı şekilde öldüren teröristlerdir." ifadesini kullandı.

Harkiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Sinegubov, Rus ordusunun Groza köyünde çok sayıda sivilin bulunduğu bir kafe ve dükkanı bombaladığını kaydetti.

Rusya acımasızca suç işliyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de olayla ilgili soysal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın füze saldırısında ölenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Zelenskiy, "Rusya’nın acımasızca suç işlediğini" belirterek, "Rus terörünün durdurulması gerekiyor. Rusya'nın yaptırımları aşmasına yardım eden herkes suçludur. Rusya'yı hala destekleyen herkes kötülüğü destekliyor. Rusya, bu ve benzeri terör saldırıları, soykırımı içeren saldırganlığını dünyada norm haline getirmek için yapıyor. Hayatı korumamızda bizi destekleyen her lidere, her halka teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Rusya'ya yanıt vereceklerini vurgulayan Zelenskiy, Avrupa ülkeleri liderleri ile Ukrayna'nın hava savunma sistemlerinin güçlendirilmesi konusunda görüşmeler yürüttüklerini ifade etti.

Guterres'ten kınama

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in saldırıyı şiddetle kınadığı bildirildi.

BM Sözcülük Ofisinden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Siviller ve sivil altyapılara yönelik saldırılar, uluslararası insani hukuk tarafından yasaklanmıştır ve acilen sonlandırılmalıdır." ifadesi kullanıldı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre de günlük basın toplantısında Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Groza köyüne düzenlenen saldırıyı değerlendirdi.

Jean-Pierre, "Bir süpermarkette yiyecek alışverişi yaparken Rusya'nın hava saldırısında öldürülen 49 masum insanı bir durup düşünelim. Yaptıkları buydu. Çocuklarınızla markete gittiğinizi, akşam yemeği için ne yapacağınızı düşünürken her yerde cesetlerin olduğu bir patlamanın gerçekleştiğini gördüğünüzü hayal edebiliyor musunuz? Bu korkunç." diye konuştu.

 

AA

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