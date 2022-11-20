'Rusya-Ukrayna savaşı derhal ve tamamen sonlandırılsın'

Asya-Pasifik liderleri, Tayland’da düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi’nde Rusya’nın Ukrayna’ya karşı açtığı savaşın sona ermesi için çağrıda bulundu.

APEC liderleri tarafından yayımlanan bildiride, Rusya-Ukrayna savaşının olumsuz etkilerine işaret edildi. Bildiride, savaş ve güvenlikle ilgili meselelerin “küresel ekonomi için ciddi sonuçları” olabileceği vurgulanarak, birçok ülkenin Ukrayna’daki savaşı kınadığı aktarıldı. Savaşın derin enflasyona, gıda güvensizliğine ve tedarik zincirinde sorunlara yol açtığı kaydedilen bildiride, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nun 2 Mart’ta yayınladığı “Rusya Federasyonu’nun tüm askeri güçlerini uluslararası kabul görmüş sınırları içindeki Ukrayna topraklarından derhal, tamamen ve koşulsuz olarak geri çekmesi talep ediliyor.” ifadeleri yer aldı. AA

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