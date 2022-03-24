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24 MART 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Rusya-Ukrayna savaşında bir ay geride kaldı

24 Mart 2022, Perşembe 10:08
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın, Rusya Federasyonu'nun güvenliğini hiçbir zaman tehdit etmediğini belirterek, dünya kamuoyuna savaşı durdurmaları çağrısında bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşın 30. gününde sosyal medya hesaplarından yayınladığı görüntülü mesajda ulusa seslenen Zelenskiy, Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya acımasızca açtığı savaşta bir ayı geride bıraktıklarını belirtti.

Zelenskiy, "Ukrayna, Rusya Federasyonu'nun güvenliğini hiçbir zaman tehdit etmedi. Şimdi bile, sizin topraklarınıza değil, topraklarımızdaki halkımıza barışı geri getirmek için her şey yapıyoruz." dedi.

Rusya vatandaşlarına seslenerek, aralarında devletlerinin politikasından iğrenen çok kişi bulunduğundan emin olduğunu dile getiren Zelenskiy, şöyle devam etti:

"Kimilerinizin televizyon kanallarınızda gördüklerinden bıktığından eminim. Propagandacıların maaşları sizin vergilerinizden ödeniyor. Rusya vatandaşları daha da yoksullaşıyor. Her geçen gün hükümetinizin sizi daha da yoksullaştırmak, dünyadan izole etmek, kontrol etmek ve savaşa ölmeye göndermek için sizden vergi alması aptalca değil mi?"

Zelenskiy, "Bu nedenle, barışı arzulayan Rusya vatandaşları oğullarınızı savaştan kurtarın. Onlara savaş hakkındaki gerçekleri anlatın. Savaşa vergilerinizi vermemek için Rusya'yı terk edin." ifadelerini kullandı.

 

AA

Etiketler: Rusya, Ukrayna
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