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20 OCAK 2023 CUMA - YIL: 53

Rusya: Ukrayna'ya olası tank sevkiyatının sonuçları kesinlikle olumsuz olacak

20 Ocak 2023, Cuma 16:24
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batılı ülkelerin Ukrayna’ya olası tank sevkiyatının durumu kötüleştireceğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da gazetecilerin sorularını cevapladı.

Başta Almanya olmak üzere, bazı Batılı ülkelerin Ukrayna’ya olası tank sevkiyatının “büyütülmemesini" isteyen Peskov, “Bu tür sevkiyatın bir şeyleri değiştirebileceğine dair önemini büyütmemek gerekiyor. Uzmanlar, bu tür sevkiyata eşlik eden sorunların farkında. Tüm bu tanklar hem bakıma hem de onarıma ihtiyaç duyuyor.” diye konuştu.

Ukrayna’ya olası tank sevkiyatının olumsuz sonuçlara yol açacağını belirten Peskov, “Sonuçları kesinlikle olumsuz olacak. Daha önce de söylediğimiz gibi bu tür bir sevkiyat temelde hiçbir şeyi değiştirmeyecek ancak Ukrayna ve Ukrayna halkı için sorunlara yol açacak.” ifadelerini kullandı.

Peskov, NATO’nun Ukrayna’daki sürece gittikçe daha fazla müdahil olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

“Çatışmanın gerçekten yukarı doğru bir sarmal şeklinde geliştiğini görüyoruz. NATO ülkelerinin bu çatışmaya giderek artan dolaylı ve bazen doğrudan müdahil olduğunu görüyoruz. Bu katılımın artarak devam ettiğini gösteren açıklamalar duyuyoruz.”

Almanya'daki ABD'ye ait Ramstein hava üssünde bir araya gelecek Ukrayna temas grubunun en önemli konusu Leopard tanklarının Ukrayna'ya gönderilmesi olacak.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, çarşamba İsviçre'nin Davos kasabasında Ukrayna'ya Leopard 2 tanklarının tedariki konusunda taahhütte bulunmaktan kaçınmıştı.

Polonya ve Finlandiya ise Ukrayna'ya Leopard 2 tanklarını teslim etmeye hazır olduklarını açıklamıştı.

AA

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