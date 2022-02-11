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'Rusya Ukrayna'yı her an işgal edebilecek durumda'

11 Şubat 2022, Cuma 20:40
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rus askerlerinin nizamının, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin "her an" gerçekleşebileceği yönündeki ABD'nin değerlendirmesini doğruladığını ancak son diplomasi adımlarının gerginliği azaltmaya yardımcı olacağını umduğunu söyledi.

Wallace, Moskova'da Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşmesinin ardından İngiliz Büyükelçiliğinde basın toplantısı düzenledi.

Rus Bakan ile yapıcı ve samimi bir görüşme yaptığını kaydeden Wallace, Rusya'nın NATO'ya sunduğu anlaşma taslağını, NATO'nun buna cevabını, Minsk Anlaşmasının uygulanması gibi konuları detaylarıyla ele aldıklarını söyledi.

Ukrayna'nın işgalinin, hem Ukrayna hem Rusya hem de Avrupa'nın güvenliği açısından neden olabileceği trajik sonuçlar konusunda net olduğunu ifade eden Wallace, Rus Bakan'ın kendisine Ukrayna'yı işgal etmeyeceklerine dair güvence verdiğini aktardı.

Wallace, "NATO'nun bir savunma ittifakından daha fazlası olduğu" yönündeki algıları ele almak için "güven artırıcı önlemlere" de baktıklarını belirtti.

AA

Etiketler: Rusya, Ukrayna
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