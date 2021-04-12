Rusya ve Çin cuntayı kolluyor

AVRUPA BİRLİĞİ’NE GÖRE, MYANMAR’DAKİ ASKERÎ DARBEYE ULUSLAR ARASI CAMİANIN BİR KARŞILIK VERMESİNİ RUSYA VE ÇİN ENGELLİYOR.

Myanmar'daki gösterilerde ölü sayısı 701'e yükseldi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Myanmar’daki darbeye uluslararası camianın bir karşılık vermesini Rusya ve Çin’in engellediğini belirtti.

Borrell, Myanmar’daki darbeyle ilgili blog yazısında, “Bu vahşet sonrasında jeopolitik uluslararası camiayı bölmüştür ve koordineli bir karşılık verilmesini engellemiştir.” ifadesini kullandı.

Myanmar’ın konumunun Çin’in Kuşak ve Yol Projesi için stratejik önem taşıdığını vurgulayan Borrell, Rusya’nın da Çin’den sonra Myanmar’a en fazla silâh satan ülke olduğunu kaydetti. Borrell, “Bu nedenle Çin ve Rusya’nın BM Güvenlik Konseyi’nin silâh ambargosu gibi girişimlerini engellemesi sürpriz değil. Çin, ülkedeki stratejik çıkarlarını korumak istiyor ve darbeyi ‘büyük bir hükümet değişikliği’ olarak adlandırıyor. Rusya ise bunun tamamen ‘iç mesele’ olduğunda ısrar edi- yor.” değerlendirmesinde bulundu. Borrell, “Şu anda ilave bazı kişiler ve ordunun sahip olduğu şirketleri hedefleyen ikinci bir paket üzerinde çalışıyoruz. Cuntaya eylemlerinin sonuçları olacağının sinyalini vermek istiyoruz.” ifadesini kullandı.