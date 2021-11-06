Rusya ve İtalya'da vaka sayılarındaki artış devam ediyor

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından bu yana 41 bin 335 ile "en yüksek günlük vaka sayısı” kayıtlara geçti. İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 6 bin 764 yeni vaka tespit edildi.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte virüsten ölenlerin sayısı 1188 artarak 245 bin 635’e, iyileşenlerin sayısı 29 bin 201 artışla 7 milyon 535 bin 172'ye ulaştı.

Son 24 saatte 41 bin 335 kişide virüs tespit edilmesiyle salgının başlangıcından bu yana "en yüksek günlük vaka sayısı" kaydedildi. Böylelikle toplam vaka sayısı 8 milyon 755 bin 930’a ulaştı.

Okulların açılmasından sonra vaka sayıları arttı

Ülkede yeni eğitim-öğretim yılının başladığı 1 Eylül’de 18 bin 368 olan günlük vaka sayıları artmaya başlamış, 18 Eylül’de 20 bin 329 günlük vaka sayısı ile hızla yükselişe geçmişti.

1 Ekim’de ülkede günlük vaka sayısı 24 bin 552, 10 Ekim’de 28 bin 647, 20 Ekim’de 34 bin 73, 25 Ekim’de 37 bin 930 olarak açıklanmıştı.

Ülkede 28 Ekim’de günlük vakaların 40 bin 96’ya çıkmasıyla salgın vakaları yeni bir seviyeye ulaşmıştı.

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 6 bin 880 artarak 1 milyon 856 bin 649'a çıktı. Şehirde 98 kişinin daha virüs yüzünden ölmesiyle ölü sayısı 31 bin 919'a yükseldi. Moskova’daki vaka sayısı dün 6 bin 407 olmuş, 93 kişi ölmüştü.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, şehirde vakalardaki artışın stabil hale geldiğini duyurmuştu.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, dün ülkede Belgorod, Saratov, Tümen, Çelyabinsk, Yaroslavl, Magadan, Krasnoyarsk bölgeleri, Tataristan, Tuva ve Çuvaş cumhuriyetlerinde salgın durumunun zorlaştığını bildirmişti.

Salgına karşı önlemler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 25 Ekim'de ülke genelinde Kovid-19 salgınına karşı önlemlerin sıkılaştırılması talimatı vermişti. Putin’in kararıyla federatif bölgelerde salgın durumuna göre 30 Ekim-7 Kasım'da çalışanların maaşlarının ödenmesi şartıyla ülke genelinde tatil ilan edilmişti. Bölge yönetimlerinin 7 Kasım’dan sonra söz konusu izinleri uzatabilmesine olanak sağlanmıştı.

Ancak salgında vakaların artmasına rağmen pek çok federatif bölge 7 Kasım’dan itibaren normal çalışma düzenine hijyen önlemleri çerçevesinde geri dönülmesi kararı aldı.

Diğer yandan ülkenin bölgelerinde salgın durumuna göre virüse karşı önlemler alınmıştı. Durumu kötüleşen bölgelerde, kalabalık mekanlara, devlet kuruluşlarına, kültürel faaliyetlerin gerçekleştiği mekanlara, restoran ve kafelere girişlerde Kovid-19 aşısı olanlara verilen barkod uygulaması (QR kod) devreye sokulmuştu.

Aşılamayı teşvik için çekilişler yapılıyor

Yaklaşık 145 milyon nüfusa sahip ülkede, 5 Kasım’a kadar 60 milyondan fazla kişinin Kovid-19'a karşı tam aşılandığı bildirilmişti.

Aşılama hızının beklenenden yavaş olmasını değerlendiren Rusya hükümeti, “aşılanan 2 bin vatandaşa çekiliş ile 100 bin ruble” (yaklaşık 1400 dolar) kampanyasını 31 Aralık'a kadar uzatma kararı aldı.

Hükümetin kararına benzer olarak başta Moskova’da olmak üzere ülkedeki değişik bölgelerde de aşılananlara teşvik olması amacıyla çekilişle konut, kömür, araba, mikrodalga fırın, spor salonu aboneliği gibi ödüller veriliyor.

İlk Kovid-19 vakasının 31 Ocak 2020'de, virüs kaynaklı ilk ölümün de 19 Mart 2020'de kaydedildiği Rusya'da, dün 1192 kişi ölmüş ve 40 bin 735 vaka kayıtlara geçmişti.

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İtalya'da vaka sayılarındaki artış devam ediyor

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 543 bin 414 testte 6 bin 764 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Ülkede dün de 5 bin 905 vaka kaydedilmişti.

Salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 795 bin 465'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı da 90 bin 356’ya çıktı.

İtalya'da son 24 saatte virüsten ölenlerin sayısı ise 51 artarak 132 bin 334'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 3 bin 730 artışla 4 milyon 572 bin 775'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 90 milyon 589 bin 808 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 45 milyon 31 bin 433 oldu.

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü’nün bugün açıkladığı verilere göre, virüs bulaşma katsayısı (Rt endeksi) 13-26 Ekim tarihlerinde 1,15 olarak ölçüldü. Ülkede, 29 Ekim - 4 Kasım tarihlerinde de 100 bin kişide 53 vakaya rastlandı.