Rusya: Venezuela yönetimi ihtiyaç duyarsa askeri uzman sayısını artırırız

Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Şetinin, Caracas yönetiminin ihtiyaç duyması halinde Moskova'nın Venezuela'daki askeri uzmanlarının sayısını artırmaya hazır olduğunu söyledi. Şetinin'e göre Venezuela hükümeti ve muhalefeti haftaya Oslo'da yeniden buluşacak.

St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında basına açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika Dairesi Başkanı Aleksandr Şetinin, Rusya'nın Venezuela'ya daha fazla askeri uzman göndermeye hazır olduğunu belirtti. Şetinin, "Her iş, belirli sayıda kişinin dahlini gerektirir. Bu bazen daha fazla, bazen de daha az olur. Eğer daha fazla kişi talep edilirse, gerektiği kadar kişiyi göndereceğiz" dedi. 'HÜKÜMET VE MUHALEFET TEMSİLCİLERİ HAFTAYA GÖRÜŞECEK' Şetinin, Venezuela hükümeti ve muhalefetinden temsilcilerin önümüzdeki hafta Norveç'in başkenti Oslo'da yeniden bir araya geleceğini kaydetti. 'YENİ İNSANİ YARDIM GÖNDERECEĞİZ' Şetinin, Rusya'ya önümüzdeki günlerde Venezuela'ya yeni insani yardım göndereceğini sözlerine ekledi.

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