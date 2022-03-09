Rusya’ya bağımlılıktan kurtulma planı

Avrupa Birliği (AB), Rusya’dan ithal ettiği doğal gaz miktarını 1 yıl içinde 3’te 2 oranında azaltmak için plan hazırladı.

AB Komisyonu, enerji arz güvenliğini artırmak ve Rusya’ya olan bağımlılığı azaltmak için yeni doğal gaz tedarikçileri bulmayı, alternatif yakıtlara yönelmeyi, yenilenebilir yatırımları hızlandırmayı ve kış öncesinde doğal gaz depolarını doldurmayı içeren “REPowerEU” adlı planını açıkladı. Plan, LNG ithalatını arttırmayı, Rusya dışındaki ülkelerden daha fazla gaz almayı, yenilenebilir yatırımları hızlandırmayı, doğal gaz depolarını doldurmayı ve vatandaşların evlerinin ısısını düşürmesini içeriyor. AA

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