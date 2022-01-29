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31 OCAK 2022 PAZARTESİ - YIL: 52

Rusya’ya doğal gaz yaptırımı

29 Ocak 2022, Cumartesi 17:15
Avrupa Birliği ve İngiltere, yaşanan Ukrayna kriziyle ilgili Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda yeni doğal gaz projelerine yönelik yeni yaptırımlar hazırladıklarını açıkladı.

ABD’nin desteğiyle hazırlanmakta olan planlar, BP, Total ve Shell gibi Rusya’nın gaz sektörüne yatırım yapmakta olan Avrupalı şirketlerin yeni projelerine finansman bulmakta zorlanacağı ve Rusya’nın finansman ve teknoloji transferine ihtiyaç duyduğu kritik hidrokarbon sektörüne zarar verebilir. Alman siyasetçilerden gelen açıklamalar inşası tamamlanmış, fakat Almanya Federal Meclisi’nin onayını bekleyen Kuzey Akım 2’nin de muhtemel yaptırımlara dahil edileceğine işaret ediyor. Rus yetkililer ise “Savaş istemiyoruz, ama çıkarlarımızın göz ardı edilmesine izin vermeyeceğiz” mesajında ısrar ediyor. Dünya’nın aktarımına göre, görüşmeler konusunda bilgi sahibi ABD’li ve Avrupalı yetkililer ise Financial Times’a yaptıkları açıklamada yaptırımlar konusunda “bütün seçeneklerin masada olduğunu” vurguluyor.

Haber Merkezi

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