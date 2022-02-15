Rusya'ya hem uyarı hem de diplomasi çağrısı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Ukrayna'daki krizin diplomasi yoluyla çözülebilmesi için halen imkan olduğuna işaret ederek, "(Rusya) Devlet Başkanı Putin nihai bir karar verdi demiyoruz. Bu krizi diyalog ve diplomasi yoluyla çözmek için halen bir fırsat penceresi var. Ancak Rusya eğer siyasi karar verilirse hızlı ve agresif şekilde Ukrayna'ya karşı harekete geçebilecek şekilde kendisini konumlandırmış durumda." dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, günlük basın brifinginde, Ukrayna'da artan gerilime ve sürecin diplomatik boyutuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Price, Rusya'nın Ukrayna sınırına 100 binden fazla asker yığdığını ve tansiyonun düştüğüne yönelik herhangi bir emare görmediklerini vurgulayarak Moskova'ya yüklendi.

ABD medyasına yansıyan "16 Şubat'ta işgal başlayabilir" şeklindeki haberleri değerlendiren Price, bir tarih vermesinin mümkün ve doğru olmadığını kaydederek, Rusya'nın henüz saldırı konusunda nihai kararını verdiği konusunda emin olmadıklarını ancak tansiyonu düşürecek herhangi bir adım da görmediklerini belirtti.

Price, "(Rusya) Devlet Başkanı Putin nihai bir karar verdi demiyoruz. Müttefiklerimize de böyle bir şey söylemedik. Bu krizi diyalog ve diplomasi yoluyla çözmek için halen bir fırsat penceresi var. Ancak esas olarak Rusya eğer siyasi karar verilirse hızlı ve agresif şekilde Ukrayna'ya karşı harekete geçebilecek şekilde kendisini konumlandırmış durumda." ifadelerini kullandı.

Putin'in siyasi olarak işgale karar vermesi halinde çok kısa süre içinde saldırıların başlayabileceği uyarısını da yapan Price, böyle bir durumda ortaya çıkacak insani bedelden Rusya'nın sorumlu olacağını belirtti.

Halen mevcut olan diplomasi penceresinin kullanılması konusunda Moskova'ya çağrı yapan Price, askeri bir adım atması durumunda ise Rusya'nın çok ağır yaptırımlara maruz kalacağı uyarısını yineledi.

ABD'li sözcü ayrıca Ukrayna'daki Amerikan Büyükelçiliğinin Kiev'den Lviv kentine taşınmasını da "her türlü saldırı ihtimaline karşı aldıkları bir tedbir" olarak nitelendirdi.

Price, Rusya'nın işgal için bazı birliklerini sınır hattında yeni pozisyonlara kaydırdığı yönündeki haberlerle ilgili soruya ise net bir cevap vermekten kaçınarak, bölgede tansiyonun Rusya tarafından artırıldığını söylemekle yetindi.