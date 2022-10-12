Rusya’ya içerden eleştiri

Rusya Ukrayna’dan dört bölgeyi referandum ile ilhak ederken, Kremlin bu durumu bir başarı olarak kamuoyuna sundu.

Ancak, hem Kuzey Akım sabotajları hem de Kırım Köprüsü’ne yapılan saldırı Rus kamuoyu ve basınındaki olumlu havayı tersine çevirdi. Putin yanlısı gazeteciler Kremlin’i topa tuttu. Rusya, Donetsk, Luhansk, Zaporojiya ve Herson bölgelerini ilhak etti ancak bu adım Rus kamuoyunu askeri açıdan tatmin etmedi.

Sahada yaşanan kayıplar ve kısmi seferberlik ilanı hoşnutsuzluğu daha da arttırdı. Kırım Köprüsü’ne düzenlenen bombalı saldırı ise Rus kamuoyunu derinden sarstı. Rus basınında ilhak sonrası esen olumlu hava yerini karamsarlığa bırakmış durumda. Kremlin-yanlısı gazetecilerin çoğu gelişmelerden endişe duyduklarını gizlemedi.

Bu isimlerden biri de Russia Today kanalının baş editörü Margarita Simonyan. Simonyan, Rus askerlerinin Doğu Ukrayna’daki cephelerden geri çekilmesini eleştirdi. Bu durumu, Rusya halkının aşağılanmasına izin verilmesi olarak gördüğünü söyledi.

Rusya yanlılarının tavrı değişti

Ukrayna’nın Rusya’ya katılmasını savunan Simonyan’ın son yaşanan gelişmeler karşısındaki değişen tavrı dikkatlerden kaçmadı. Kremlin’in gayri resmi sözcüsü olarak tanınan Vladimir Solovyev de operasyonu eleştiren isimler arasında... Solovyev, “Cepheden kaçan üst düzey askerler var ve bu kişiler intihar etmelidir” diyerek geri çekilmeyi savundu. Putin’e yakın isimlerden Çeçen lider Ramzan Kadirov, Rus generallerin cephede operasyonu yönetmek için yetersiz olduğunu ileri sürdü. Başarısızlık devam ederse nükleer silahlara başvurulması gerektiğini söyledi.

(TRT Haber)