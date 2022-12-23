'Rusya'ya karşılık vereceğiz'

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun cephedeki niyetini gördükleri ve ona göre karşılık vereceklerini kaydetti.

Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajıyla, savaştaki son gelişmeleri değerlendiren Zelenskiy, bugün Ukrayna Silahlı Kuvvetleri yetkilileri ile bir araya gelerek, ülkesinde Rusya'ya karşı süren savaşla ilgili detayları ele aldıklarını aktardı. Cephede kendileri için umut verici gelişmeler öngördüklerini ve ona göre hazırlık yaptıklarını dile getiren Zelenskiy, "Terör devletinin (Rusya) çeşitli eylem biçimlerine hazırlanıyoruz. Niyetini görüyoruz ve karşılık vereceğiz." ifadelerini kullandı. AA

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