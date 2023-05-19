"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 MAYIS 2023 CUMA - YIL: 54

'Rusya'ya nükleer silahla pozisyon almaya hazır olduğumuzu açıkça göstermeliyiz'

19 Mayıs 2023, Cuma 01:39
ABD’nin eski Avrupa Kuvvetleri (EUCOM) ve NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı emekli orgeneral Wesley Clark, "Ukrayna’nın Rus kuvvetlerine yönelik beklenen karşı harekatı" öncesinde ABD yönetiminin, nükleer silahla pozisyon almaya hazır olduğunu Rusya’ya açıkça göstermesi gerektiğini söyledi.

Washington merkezli Atlantik Konseyinde, Ukrayna’nın topraklarındaki Rus birliklerine yönelik olası karşı harekatı üzerine panel düzenledi.

Panele, eski NATO Komutanı Clark’ın yanı sıra eski Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Zagorodnyuk ve bazı uzmanlar konuşmacı olarak katıldı.

Clark, Ukrayna’nın karşı harekatına yönelik umutlarının yanı sıra derin kaygılarının da olduğunu belirterek, "Bu savaş, ABD’nin de ve elbette ki Rusya’nın da bugüne dek gördüğü savaşlardan farklı. Operasyonel güvenlik oldukça zor. Bu ortamda dronlar var, uydular, elektronik bilgi sistemleri, her türlü keşif ve keşfe karşı koyma aracı var. Dışarıdan şu anda devam eden gözetleme ve gözetlemeye karşı koyma muharebesinde durumunun ne olduğunu bilmiyoruz." ifadesini kullandı.

Ukrayna’nın Rus uydularını nasıl kör edeceği, Rusların iletişim ağlarına müdahale etmeyi başarıp başaramayacağı, Rusya’nın yoğun hava harekatına ne ölçüde karşı koyabileceği konusunda kaygıları olduğuna işaret eden Clark, savaşın uzun süreceği ve lojistiğin oldukça zora gireceği konusunda endişeli olduğunu dile getirdi.

Clark, diğer taraftan ABD ve Batı ülkelerinin, Ukrayna ordusunun arkasında durduğu sürece savaşın sonucuna yönelik ümitli olduğunu vurguladı.

Amerikan yönetimlerinin yakın tarihteki tüm savaşlarda büyük güçlerle karşı karşıya gelmekten kaçınmak üzere temkinli davrandığını söyleyen Clark, şöyle devam etti:

"Kore Savaşı'nda olanlara bakarsanız, Kim Il Sung (eski Kuzey Kore Lideri) silahsızlandırılmış bölgeye girdiğinde kuvvetlerimizi tüm gücüyle öne sürmedik. Rusya ile karşı karşıya gelmemek için MacArthur’u (eski ABD Genelkurmay Başkanı) tuttuk ama Rusya pilotlarıyla silahsızlandırılmış bölgede bize karşı uçurdu. Savaş nihayet Stalin’in ölmesi ile bitti.

MacArthur görevden alındı ve Eisenhower başkan olup Kore Yarımadası'na atom bombaları yerleştirdi ancak o zaman ateşkes olabildi. Aynı yaklaşımı Vietnam’da da benimsedik. Beyaz Saray'da birbirimizle ‘bir ray kavşağını mı yoksa bir köprüyü mü vurmalıyız' diye tartıştık. Bir noktaya 'günde 3 kez saat 10.00'da, 14.00'te ve 16.00'da saldırın’ dedik. Korkunç bir mikro yönetimdi. Başarısız oldu."

ABD’nin, Afganistan ve Irak’ta bu yaklaşımını karşı karşıya kalabilecek büyük bir güç olmamasından dolayı terk ettiğini anlatan Clark, "Şimdi karşı karşıya kalabileceğimiz bir güç var. Batılı demokratik değerlere inanıyorsak, riski adım adım artırmak zorundayız ve bunu Putin’e ne yaparsa yapsın bayrağı teslim etmeyeceğimizi göstermeliyiz." diye konuştu.

Clark, ABD’nin Çin’e yönelmesi gerektiğini ve Ukrayna savaşının uzun sürmesinin ABD için faydalı olmadığını belirterek, "Rusya’nın nükleer silahı var. Putin’e bu konuda hazır olduğumuzu söyleyebilecek miyiz? Yönetim stratejik siyasi hedeflerini kazanmak için ne yapması gerektiğine ve askeri eylemlerinin bunun içine nasıl oturtacağına bakmalı." değerlendirmesini yaptı.

"Kırım’dan vazgeçmek üzere politika belirlediğimizde kaybetmişiz demektir"

Panelde, eski Ukrayna Savunma Bakanı Zagorodnyuk, Ukrayna’daki son durumu değerlendirdi.

Ukrayna ordusu için yoğun bir çabanın söz konusu olduğuna ve sahada işlerin hiç de göründüğü kadar kolay olmadığına işaret eden Zagorodnyuk, "Kırım’ı almalıyız. Bunun için zaman verecek kadar iyimser olamam." dedi.

Zagorodnyuk, ABD ve Avrupa’da Ukrayna’nın artık Kırım’ı almanın peşine düşmemesine yönelik bazı fikirler ortaya atıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu konu, politika yapıcıları arasında da dolaşıyor ama tartışmada şunu kaçırıyorlar. Kırım’dan vazgeçmek hiçbir şart altında politika olarak benimsenemez. Çünkü ülkenizin bir parçasını geri almaktan vazgeçtiğinize dair bir politika belirlediğiniz zamanda 'zaten kaybetmişsiniz' demektir bu. Bunu yapmayacağız."

AA

Okunma Sayısı: 217
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Kudüs, kutsal mekanlarıyla Filistin Devleti'nin ebedi başkentidir'

    'Rusya'ya nükleer silahla pozisyon almaya hazır olduğumuzu açıkça göstermeliyiz'

    Sevilla, Juventus'u yenerek Avrupa Ligi'nde finale yükseldi

    Demokrasi mi otoriterlik mi?

    Nijerya'da ABD Büyükelçiliği çalışanlarına silahlı saldırı: Ölü sayısı 7'ye yükseldi

    Dışişleri Bakanlığı: Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınını şiddetle kınıyoruz

    ABD - Montana'da TikTok yasaklandı

    20 sulak alan yok olma tehlikesinde

    Fenerbahçe, Trabzonspor'u 3-1 yendi

    Güneydoğu ve Doğu Anadolu'ya toz taşınımı uyarısı

    Seçmen bilgi kağıtları yeniden dağıtılacak

    'Mücadelem orduya karşı değil'

    İsrail son saldırılarla 459 aileyi evsiz bıraktı

    Çocuklar dijital ebeveynlik yapıyor

    Depremlerden 100 gün sonra çocuklar hâlâ zorda

    'İstanbul’da 7 ve üzeri deprem ihtimali yüzde 64'

    Yeni Meclis'te 16 parti var

    Dünümüzü çalanlara yarını da çaldırmayalım

    Statüko mu, değişim mi?

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hür ve âdil bir seçim için...
    M. Latif SALİHOĞLU

    Fevzi Paşa’dan Erdoğan’a
    Cevher İLHAN

    Sistemli seçim sahteciliği
    İbrahim ERSOYLU

    Haksız siyasî başarılar ve sonuçları
    Genel

    Demokrasi mi otoriterlik mi?
    İbrahim Aktaşcı

    Kızılelma “kurt”lanırsa…
    Ali FERŞADOĞLU

    “Kalabalıklar Risale-i Nur’un ölçülerine uymuyor!” diye…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Tembelliğin altyapısı nelerdir?
    Havva KÜÇÜK KONUR

    Korku imparatorluğu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.