Rusya’yı Ukrayna’dan bu yıl çıkarmak zor

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Rusya’yı bu yıl Ukrayna’dan askeri olarak çıkarmanın çok zor olduğunu söyledi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Orgeneral Milley, Almanya’da ABD’ye ait Ramstein Hava Üssü’nde düzenlenen ve Ukrayna’ya desteğin ele alındığı Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Orgeneral Milley, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın oldukça zorlu geçtiğini, çok uzun bir cephede ve geniş bir alanda yapıldığını, Ukrayna topraklarında hala çok sayıda Rusya kuvveti bulunduğunu ifade etti.

“Rusya çok büyük kayıplar verdi”

Milley, “Askeri açıdan baktığımızda bu yıl Rusya’nın işgal ettiği alandan Rus güçlerini askeri olarak çıkarmanın çok zor olduğu görüşümü koruyorum. Bunun zor olması imkansız olduğu anlamına gelmiyor. Bence olabilecek şey cephenin istikrarlı şekilde savunulması” dedi.