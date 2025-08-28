"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 AĞUSTOS 2025 PERŞEMBE

Rusya yine Kiev’e saldırdı: 14 kişi öldü, 38 kişi yaralandı

28 Ağustos 2025, Perşembe 14:40
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun başkent Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 3'ü çocuk, 14 kişinin öldüğünü, onlarca kişinin yaralandığını bildirdi.

Zelenskiy, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Rus saldırısında Kiev'deki bir yerleşim yerinin hedef alındığını belirtti.

 

Saldırıda onlarca kişinin yaralandığını vurgulayan Zelenskiy, "An itibarıyla, Rus saldırısı sonucunda 3'ü çocuk olmak üzere 14 kişinin öldüğü biliniyor. Bu sivillerin korkunç ve kasıtlı bir şekilde öldürülmesidir." ifadelerini kullandı.

 

Zelenskiy, enkaz altında mahsur kalanların olabileceğini, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Saldırının haftalardır ateşkes ve diplomasi çağrısı yapan tüm dünyaya karşı bir yanıt niteliği taşıdığını savunan Zelenskiy, "Rusya, müzakere masası yerine balistik silahları seçiyor. Savaşı bitirmek yerine öldürmeye devam etmeyi tercih ediyor. Bu da Rusya'nın hala sonuçlardan korkmadığını gösteriyor." ifadelerine yer verdi.

Zelenskiy, barış çağrısında bulunan ancak şimdi sessiz kalan tüm ülkelere tepki göstererek, uluslararası toplumdan net bir cevap beklediklerini vurguladı.

Moskova'ya yönelik yeni ve sert yaptırımlar çağrısında da bulunan Zelenskiy, "Belirlenen tüm süreler aşıldı, diplomasi için onlarca fırsat heba edildi. Rusya, düzenlediği her saldırı ve bu savaşın sürdüğü her gün için sorumlu tutulmalı." değerlendirmesini paylaştı.

AB, Rusya'nın Kiev'e hava saldırısında delegasyon binasının hasar gördüğünü bildirdi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Kiev'deki AB Delegasyonu binasının Rusya'nın hava saldırısında hasar aldığını duyurdu.

Saldırıya maruz kalan AB personeli, aileleri ve tüm Ukraynalılarla dayanışma içinde olduklarını belirten Kos, "Rusya'nın barışı reddettiğinin ve terörü tercih ettiğinin açık bir göstergesi olan bu acımasız saldırıları şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Dünya barışa giden yolu ararken, Rusya füzelerle yanıt veriyor." değerlendirmesini yaptı.

Kallas, Kiev'e düzenlenen hava saldırısını barış çabalarıyla "alay etmek için kasıtlı bir seçim" şeklinde niteleyerek Rusya'nın "öldürmeyi durdurması" ve müzakereye oturması gerektiğini kaydetti.

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen'den Rusya'ya yönelik "azami baskı" mesajı

Von der Leyen, Kiev'deki AB Delegasyon binasının Rusya'nın düzenlediği hava saldırısında hasar almasının ardından basına açıklama yaptı.

Binanın hasar almasından dolayı çok öfkeli olduğunu ifade eden von der Leyen, bunun temmuzdan bu yana başkente yönelik "en ölümcül dron ve füze saldırısı" olduğunu belirtti.

Von der Leyen, Kiev'deki AB Delegasyonu'nda görevli Büyükelçi Yardımcısı'yla görüştüğünü ve personelden yaralanan olmadığı bilgisini aldığını, iki füzenin 20 saniye içinde Delegasyon'un 50 metre uzağına düştüğünü söyledi.

Bu saldırının Rusya'nın Ukrayna'yı terörize etmek için hiçbir şeyden çekinmeyeceğini gösterdiğini savunan von der Leyen, "Bu nedenle Rusya'ya azami baskı uygulamayı sürdürüyoruz. Bu, yaptırım rejimimizi sıkılaştırmak anlamına geliyor. Yakında 19. sert yaptırım paketini açıklayacağız. Buna paralel olarak, Ukrayna'nın savunmasına ve yeniden inşasına katkıda bulunmak için Rusya'nın dondurulmuş varlıklarına ilişkin çalışmaları ilerletiyoruz." diye konuştu.

Ukrayna için "komşumuz, ortağımız, dostumuz ve gelecekteki üyemiz" nitelemesinde bulunan Von der Leyen, yarın AB'nin bu ülkelerle dayanışma içinde olduğunu belirtmek amacıyla Birliğin Rusya ve Belarus'la sınırlarını güçlendiren ve koruyan 7 üye ülkeyi ziyaret edeceğini söyledi.

Von der Leyen X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada ise, "Rusya'nın acımasız bombardımanlarının bir gecesi daha, sivil altyapı vuruldu ve masum insanlar öldürüldü." ifadesini kullandı.

AB Delegasyonu personelinin güvende olduğunu belirten von der Leyen, Rusya'yı saldırılarını durdurmaya, adil ve kalıcı barış için müzakereye davet etti.

Almanya: Rusya'nın Kiev'deki AB misyon binasına saldırısı sonuçsuz kalmayacak

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, Estonya'nın Tallinn kentinde düzenlediği basın toplantısında, "Rusya, bir kez daha Kiev'e saldırdı ve bombaladı, siviller öldü, çocuklar öldü ve AB Temsilciliğine de saldırı düzenlendi." dedi.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da cuma ve cumartesi yapılması planlanan toplantıya atıfta bulunan Wadephul, "Bu, sonuçsuz kalamaz. Bu sonuçları Kopenhag'da yapılacak Avrupa Birliği Konseyinin Savunma ve Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nda görüşeceğiz." diye konuştu.

Fransa, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını kınadı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın üzerine bir gecede 629 füze ve İHA (insansız hava aracı): Rusya'nın barış arzusu tam olarak bu. Terör ve barbarlık." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sırasında yerleşim yerlerinin ve sivil altyapıların da hedef alındığını belirten Macron, saldırılar sırasında AB Delegasyonu ile İngiltere merkezli, uluslararası eğitim ve kültür alanlarında faaliyet gösteren British Council'e ait binaların da hasar gördüğünü bildirdi.

Macron, "Fransa, büyük acımasızlıkla yapılan bu akıl almaz saldırıları en şiddetli şekilde kınıyor." ifadesini kullanarak, Ukrayna halkına desteğini ve ölenlerin aileleri için üzüntüsünü dile getirdi.

İngiltere, saldırıda British Council binasının hasar gördüğünü bildirdi

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İngiltere'nin yurt dışında eğitim ve kültürel faaliyetlerini yürüten kuruluşu British Council'a ait binanın Rusya'nın Kiev'e hava saldırısında hasar aldığını duyurdu.

Başbakan Starmer, "Düşüncelerim, British Council binasına zarar veren Kiev'deki anlamsız Rus saldırılarından etkilenen herkesle birlikte. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin çocukları ve sivilleri öldürüyor ve barış umutlarını sabote ediyor." ifadelerini kullandı.

Starmer, kan dökülmesinin sona ermesi gerektiğini vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun başkent Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 1'i çocuk, 8 kişinin öldüğünü, onlarca kişinin yaralandığını bildirmişti.

AA

