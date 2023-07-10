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11 TEMMUZ 2023 SALI - YIL: 54

Rutte, aktif siyaseti bırakıyor

10 Temmuz 2023, Pazartesi 23:31
Hollanda'da, 7 Temmuz gecesi istifasını açıklayan koalisyon hükümetinin Başbakanı Mark Rutte, gelecek seçimlerde partisinin başında yer almayacağını ve yeni hükümetin kurulmasının ardından aktif siyaseti bırakacağını duyurdu.

Mark Rutte, Hollanda parlamentosunun alt kanadında hükümetin istifasıyla ilgili oturumun hemen öncesinde yaptığı konuşmada, gelecek seçimlerde liderliğini yaptığı Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi'nin (VVD) başında olmayacağını açıkladı.

Rutte, konuşmasında, "Seçimlerden sonra yeni kabine göreve başladığında siyaseti bırakacağım." dedi.

Aktif siyaseti bırakma kararını pazar gecesi aldığını kaydeden Rutte, "Son günlerde beni motive eden şeyin ne olduğuna yönelik spekülasyonlar vardı. Bunun tek cevabı var, Hollanda. Pozisyonum tamamen buna odaklı. Pazar gecesi bir sonraki seçimlerde VVD'nin başında olmamaya karar verdim." diye konuştu.

Konuşmasının ardından muhabirlerin sorularını da yanıtlayan Rutte, "Duygularım karmaşık. Bu duygusal bir karar ama görevi devretme iyi hissettiriyor." ifadelerini kullandı.

Göçmen politikalarındaki anlaşmazlıklar nedeniyle hükümet istifa etmişti

Hollanda'da koalisyondaki dört parti arasında bir süredir anlaşmazlığa neden olan göçmen sayısının sınırlandırılmasına yönelik politikalardaki fikir ayrılıkları nedeniyle koalisyondaki partiler anlaşamamıştı.

Rutte, 7 Temmuz Cuma gecesi, dört parti arasındaki göçmen politikalarının sıkılaştırılmasına yönelik görüşmelerde anlaşmaya varamamasının ardından düzenlediği basın toplantısında, hükümetin istifa ettiğini duyurmuştu.

Böylece, dördüncü Rutte hükümeti, göreve başladıktan 543 gün sonra, görev süresi olan dört yılı dolduramadan istifa etmişti.

Hollanda'nın en uzun süre görev yapan Başbakanı

Hollanda'da göreve başladığı 14 Ekim 2010'dan bu yana aralıksız Başbakanlık yapan Mark Rutte, 2 Ağustos 2022 itibarıyla ülkenin en uzun süre görevde kalan Başbakan'ı olmuştu.

Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi'nin (VVD) 17 yıldır başında olan Rutte, 12 yıl, 8 ay, 26 gündür Başbakanlık görevini sürdürüyor.

Seçimler yenilenene kadar geçici hükümetin Başbakanı olarak kalması beklenen Rutte'nin, görevdeki 13. yılını dolduracağı öngörülüyor.

AA

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