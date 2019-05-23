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23 MAYIS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

S-400 krizinde yeni safha

23 Mayıs 2019, Perşembe 00:12
ABD, Türkiye’ye Rusya ile S-400 füze savunma sistemini satın almak için yaptığı anlaşma hakkında son kararını vermesi için iki haftadan daha az bir süre tanıdı. Kaynaklar, bu sürenin uzatılmasının muhtemel olmadığını, bunun ABD Dışişleri Bakanlığı’nın son teklifi olduğunu söylüyor.

Amerikan haber kanalı CNBC’nin isim vermeden atıfta bulunduğu birkaç kaynağa göre ABD, Türkiye’ye Rusya ile S-400 füze savunma sistemini satın almak için yaptığı anlaşma hakkında son kararını vermesi için iki haftadan daha az bir süre tanıdı. CNBC, konuyla ilgili yaptığı haberinde, Rusya’dan S-400 füze savunma sistemini satın almak için yaptığı anlaşmaya sadık kalması durumunda Türkiye’nin yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını belirtti. Habere göre Türkiye, Haziran ayının ilk haftasının sonuna kadar Rusya ile yaptığı anlaşmayı iptal edip ABD’den Patriot hava ve füze savunma sistemlerini satın almaya karar vermezse, Türkiye’nin F-35 savaş uçağı programından çekilmesi gerekecek, Amerikan yaptırımlarına maruz kalabilecek ve NATO’nun tepkisiyle karşı karşıya kalacak. CNBC’ye konuşan kaynaklar, bu sürenin uzatılmasının muhtemel olmadığını, bunun ABD Dışişleri Bakanlığı’nın son teklifi olduğunu söyledi. CNBC’ye konuşan bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, “Türkiye’nin S-400’ü satın alması takdirinde gerçekten çok olumsuz sonuçlarla karşılaşacağının altını çiziyoruz” dedi. 

‘Teslimatın gecikmesi söz konusu değil’

Daha önce de Reuters ve Bloomberg haber kanalları, ABD’nin Türkiye’den S-400 teslimatının ertelemesini istediğini kaleme almıştı. Ancak Türk yetkililer böyle bir durumun söz konusu olmadığını söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu, S-400 hava savunma sistemi sisteminin ilk parçalarının Haziran veya Temmuz ayları içinde gelebileceğini açıklamıştı. Çavuşoğlu, teslimatın ertelenmesi ile ilgili yapılan haberlere yönelik olarak ise, “Erteleme ya da durdurma söz konusu değil. S-400 bitmiş bir anlaşma neden ertelemeyi konuşalım” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Rusya’dan satın alınması planlanan S-400 füze savunma sisteminin ardından S-500’ün de söz konusu olacağını belirterek, “Bizim S-400 konusunda geri adım atmak gibi bir şeyimiz kesinlikle söz konusu değil. Ödeme planları itibarıyla Rusya Federasyonu bize hakikaten çok uygun şartlarda vermiştir. S-400’den sonra bir de S-500 söz konusu. S-500’de de yine bir ortak üretim söz konusu olacak.” ifadelerini kullandı.

Etiketler: s-400
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