Saakaşvili hastaneden hapishaneye nakledildi

Gürcistan’ın Gori Askerî Hastanesi’nde 49 gündür tedavi gören tutuklu eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili’nin, yeniden Rustavi kentindeki 12. hapishaneye nakledildiği bildirildi.

Gürcistan’daki hapishaneleri yöneten Özel Hapishane Hizmeti İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, tutuklu Saakaşvili’nin tedavi gördüğü Gori’deki hastaneden Rustavi’deki hapishaneye götürüldüğü belirtildi. Gürcistan’da 1 Ekim’de gözaltına alınan, yaklaşık 50 gün sürdürdüğü açlık grevinden sonra tedavi için Gori şehrindeki askerî hastaneye sevk edilen ve dün Rustavi’ye getirilen Saakaşvili’yi avukatları ziyaret etti. Geniş güvenlik tedbirlerinin alındığı 12. hapishaneden çıkan avukatlardan Nika Gvaramia yaptığı açıklamada, Saakaşvili’nin tam iyileşmediğini iddia etti. Saakaşvili’nin sağlık durumunun iyi olmadığını savunan Gvaramia, eski cumhurbaşkanının kendi başına yürüyemediğini belirtti. AA

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