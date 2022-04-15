Saldırganı yakalatan Müslüman gençlere teşekkür

New York metrosundaki silahlı saldırının zanlısı Frank James’i yakalatan Müslüman gençler, tanıklık için polis karakoluna ifade verdi.

Karakol çıkışı basına açıklamada bulunan Muhammed isimli genç, kuzeni ve arkadaşıyla Manhattan’ın East Willage semtinde James’i gördüklerini ve hemen bir sokak ötedeki polise haber verdiklerini söyledi. Muhammed “Polise, aradıkları kişinin bir sokak ötede olduğunu, başında bir şapka elinde bir çanta taşıdığını söyledik ve anında gidip adamı yakaladılar.” dedi. Metro saldırganı zanlısı James yakalandıktan sonra gözaltında tutulduğu yakın bölgedeki 9. Karakola gelen Müslüman gençler kısa süre sonra buradan ayrılırken New York polisi kendilerine teşekkür etti.

New York’ta Brooklyn’deki bir metro istasyonunda gerçekleştirilen saldırıda 10’u ateşli silahla olmak üzere 23 kişinin yaralandığı bildirilmişti.