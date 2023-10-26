Saldırılarda katledilen Filistinlilerin yarısı çocuk

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail bombardımanı altındaki Gazze’de, 7 Ekim’den bu yana ölenlerin yüzde 40’ının çocuk olduğunu bildirdi.

"Gazze'de ateşkes olmazsa tarih hepimizi yargılayacak"

İspanya'da öğrencilerden de Filistin’e destek: ''Tüm dünya İsrail'e karşı sesini yükseltmeli" BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, New York’taki BM Genel Merkezi’nde, Filistinli çocuklarla ilgili Genel Kurula sunduğu rapor hakkında basın mensuplarına bilgi verdi. Albanese, “İsrail güçlerinin Gazze’ye yönelik aralıksız bombardımanı şimdiden, tahminen (İsraillilerin kayıplarından) beş kat fazla, 5 bin 700 kişinin ölümüne neden oldu ve bunların yüzde 40’ı çocuktu. Neler olduğunun farkında mıyız? 15 bin de ağır yaralı var.” diye konuştu. AA

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