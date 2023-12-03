Saldırıların tekrar başlaması kabul edilemez

ABD’nin Vermont Senatörü Bernie Sanders, “İsrail’in Gazze’ye saldırılarını yeniden başlatmasının kabul edilemez olduğunu” belirtti.

Sanders, sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya çatışmalara verilen “insani ara”nın uzatılması çağrısı yaptı. Paylaşımında Sanders, “Netanyahu’nun Gazze’de saldırılarını yeniden başlatması kabul edilemez. Şu anda Gazze’nin güneyinde 2 milyon insan yaşıyor. Birçoğu daha önce kuzeydeki çatışmalardan kaçtı.” ifadelerini kullandı. Senatör Sanders, Gazze’ye daha fazla insani yardımın girmesi ve daha fazla esirin serbest bırakılması için “insani ara”nın uzatılması gerektiğini kaydetti. Ayrıca Sanders, ABD’nin İsrail’e neredeyse hiçbir şarta bağlı olmaksızın yılda 3,8 milyar dolar yardım yaptığını ancak Başkan Joe Biden’ın Kongreden bunun üzerine 14,3 milyar dolar daha istediğine işaret ederek, “Bu açık çek yaklaşımı sona ermelidir.” dedi. AA

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