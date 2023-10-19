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19 EKİM 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Saldırmaya devam etti

19 Ekim 2023, Perşembe 01:33
Gazze’deki El Ehli hastanesini vurarak yüzlerce sivili öldürdüğü suçlamasını reddeden İsrail Gazze’ye yeni hava saldırıları düzenledi.

İsrail son saldırılarda iki Hamas üyesini öldürdüğünü, yerel kaynaklar ise en az 30 Filistinlinin öldüğünü açıkladı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda 3 bin 300 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 13 bin kişinin yaralandığını bildirdi. İsrail güçleri Gazze Şeridi’ndeki Cibalya bölgesi ve Nusayrat Mülteci Kampı ile Yermük ve Zeytun mahallelerine havadan ve denizden saldırılar düzenledi. Gazze’nin kuzeyindeki evlere düzenlenen hava saldırılarında yaklaşık 30 kişi vefat etti. Nusayrat Mülteci Kampı’nda da bir ekmek fırınının hedef alındığı, saldırıda en az 2 Filistinlinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Vurulan fırında, diğer bölgelerden kampa sığınan Filistinliler için ekmek üretildiği ifade edildi.

AA

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