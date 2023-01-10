"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 OCAK 2023 SALI - YIL: 53

Salgın döneminde Hacılara getirilen sınırlamalar bu yıl uygulanmayacak

10 Ocak 2023, Salı 09:00
Suudi Arabistan, Kovid-19 salgını döneminde hacılara getirilen yaş ve sayı sınırlamasının, bu yıl uygulanmayacağını duyurdu.

Hac kontenjanı 83 bin 430 olarak açıklandı

 

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia, "Rahman'ın Misafirlerine Hizmette Kalite ve Rekabetçilik: Gelecek Vizyonu" başlığıyla Cidde'de düzenlenen "Expo Hac 2023" fuarının açılışında konuştu.

Bu yıl hacılara herhangi bir yaş sınırlaması getirilmeyeceğini ve sayının da salgın öncesindeki gibi olacağını kaydeden Rabia, kararı "müjde" olarak nitelendirdi.

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) patlak verdiği 2020'den sonra hacılara yaş ve sayı sınırlaması getiriyordu.

Bu nedenle 2019'da 2,5 milyonu bulan hacı sayısı; 2020'de 10 bin, 2021'de 60 bin, 2022'de ise 779 bin 919'u Suudi Arabistan dışından olmak üzere 899 bin 353'le sınırlı kalmıştı.

Haremeyn-i Şerifeyn Danışmanı ve Mekke Emiri Prens Halid el-Faysal himayesinde düzenlenen Expo Hac 2023 fuar ve konferansı, 12 Ocak'a kadar devam edecek.

AA

Okunma Sayısı: 231
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Denizli'de servis midibüsü devrildi: 2 kişi öldü, 2'si ağır 15 kişi yaralandı

    ABD: Bolsonaro'nun iadesi dahil Brezilya'nın her talebine cevap vermeye hazırız

    250 bin ağaca bedel

    Akıllı telefonlar savaş kaybettirebilir

    Salgın döneminde Hacılara getirilen sınırlamalar bu yıl uygulanmayacak

    Üniversitelerde ‘Mış Gibi’ tiyatrosu - YÖK’ün denetimsizliğinin ‘kadro turizmine’ katkıları

    Brezilya’da 1200 Bolsonaro yanlısı gözaltına alındı

    Bazı ilaçların muadili bile yok

    İsrail’den yeni provakasyonlar

    Adalet sistemi böyle çürümüşlük görmedi

    Siz de bir babasınız Bu zulme son verin!

    Hayat pahalılığı en büyük problem

    Sıra “askıda meyve”ye geldi

    Ete bir haftada üç zam

    TOKİ sitesinde aidatlar yüzde 87 zamlandı

    Değişim zamanı

    İmamoğlu alınırsa hepimiz istifa edelim

    Alanyaspor, Trabzonspor'u 5-0 yendi

    Endonezya - Maluku'da 7,6 büyüklüğünde deprem - Tsunami uyarısı yapıldı

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    AYM ve “cemaat eşittir terör örgütü” formülü
    Genel

    Siz de bir babasınız Bu zulme son verin!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    6’lı Masa: Başörtüsü yasağına da, istismarına da hayır
    Risale-i Nur'dan

    “Zalimler yüzünden yağmur kesilir”
    Genel

    Adalet sistemi böyle çürümüşlük görmedi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Siyasetin milâdı yaklaştı
    Süleyman KÖSMENE

    Sırat köprüsünde Bediüzzaman
    Ali FERŞADOĞLU

    Diyanet, insafsız saldırıları önlemek istiyorsa...
    Süreyya YILMAZ

    Üniversitelerde ‘Mış Gibi’ tiyatrosu - YÖK’ün denetimsizliğinin ‘kadro turizmine’ katkıları
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.