Salgın yavaşladı, ama gevşemeyelim

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, salgındaki yavaşlamayı memnuniyetle karşıladıklarını ancak virüse karşı elde edilen kazanımların korunması gerektiği uyarısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19 salgınındaki yavaşlamayı memnuniyetle karşıladıklarını ancak ciddi sosyo ekonomik maliyetlerle virüse karşı elde elde edilen kazanımların korunması gerektiği uyarısında bulundu.Ghebreyesus, “İyi haber şu ki virüsün yavaşlatılmasında ve nihayetinde hayatları kurtarma konusunda büyük başarılar elde edildi. Bununla birlikte, bu tür güçlü tedbirlerin bir bedeli var” dedi. Ghebreyesus, “Birçok insanın hayatını olumsuz etkileyen kısıtlamaların ciddî sosyo ekonomik getirileri olduğunu kabul ediyoruz” ifadesini kullanarak, sosyal hayatı ve gelir kaynaklarını korumak için ülkelerin tedbirleri “yavaş” ve “istikrarlı” şekilde kaldırması gerektiğini söyledi.

Salgın yeniden ortaya çıkabilir

Ghebreyesus, Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan şehrinde karantinanın kaldırılmasından sonra Kovid-19 vak’alarında artış gözlemlendiğine dikkati çekti. Ghebreyesus, ayrıca Almanya’da da kısıtlamaların gevşetilmesiyle vaka sayılarında artış olduğuna dair raporlar aldıklarını aktardı. Ghebreyesus, “Şükür ki her üç ülke de yeniden ortaya çıkan vakaları tesbit ederek bunlara karşılık verecek sisteme sahip” dedi. DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan da ülkelerin kısıtlamaları kaldırırken “son derece dikkatli” davranması gerektiğine işaret etti. Ryan, kısıtlamaların kaldırılmasından memnun olmakla birlikte salgının daima yeniden yükselişe geçme ihtimali olduğu uyarısında bulundu.

