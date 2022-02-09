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9 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 52

'Salgını adil aşı paylaşımıyla bu yıl bitirebiliriz'

09 Şubat 2022, Çarşamba 20:17
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kovid-19 aşılarının adil paylaşımı ile salgının bu yıl bitirilebileceğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Kovid-19'a karşı küresel aşı ve tedavi programı ACT Accelerator için yaptığı konuşmada, salgının 3. yılında dünyanın hala Kovid-19'la mücadeledeki son derece önemli hedefleri karşılayamadığına dikkati çekti.

"Aşı eşitsizliği, zamanımızın en büyük ahlaki başarısızlığı ve bunun bedelini insanlar ve ülkeler ödüyor." diyen Guterres, Kovid-19 aşılarının adil paylaşımı ile salgının bu yıl bitirilebileceğine işaret etti.

DSÖ, küresel aşı programı ile bu yılın ortasına kadar dünya nüfusunun yüzde 70'inin aşılanabilmesi için 23 milyar dolar fon çağrısı yapıyor.

AA

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