Sanchez: İsrail’e “Artık yeter” deyin! - Barış, Filistin Devleti’nin varlığını tanımaktan geçer

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Strasburg’daki Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği’nden (AB) İsrail’e karşı ses çıkarmasını ve “yeter” demesini istedi.

İspanya Başbakanı, AP parlamenterlerine “İsrail ve Filistin’de olup bitenleri açıkça konuşmanın zamanı geldi.” diyerek, “Sessizliği bırakın ve İsrail ve Filistin’de olup bitenler konusunda aynı netlik ve birlik ile konuşun.” çağrısında bulundu.

Sanchez, “Tutarlı ve ilgili bir jeopolitik aktör olarak dünyanın bize saygı duymasını istiyorsak, vatandaşlarımızın eylemlerimizden gurur duymasını ve Avrupa değerlerinin sadece kelimelerden ibaret olmadığını görmesini istiyorsak, yüksek sesle, açıkça ve tek ses olarak konuşmalıyız.” ifadelerini kullandı.

Barış, Filistin Devleti’nin varlığını tanımaktan geçer

Hamas’ın 7 Ekim’deki saldırılarını kınadığını ve rehinelerin hemen serbest bırakılması gerektiğini bir kez daha vurguladığını kaydeden Sanchez, şöyle devam etti:

“Orta Doğu genelinde terörle mücadeleye destek vermeliyiz. İsrail’in kendini savunma ve var olma hakkını tanımalıyız ancak aynı inançla, aynı değerlerle Gazze’de binlerce çocuğun da aralarında bulunduğu masum sivillerin ölümüne yeter demeliyiz. Bombalamalar derhal durmalı. İnsani yardım acilen ve yeterli miktarda ulaşmalı.” Avrupa’nın, İsrail-Filistin meselesinde kesin ve kapsamlı bir çözüm arayışına aktif olarak katkıda bulunması, bununla özellikle Uluslararası Hukuk ve Uluslararası İnsancıl Hukuka uyulmasını talep etmesi gerektiğini dile getiren Sanchez, “Güvenilir, ciddi bir barış perspektifi sağlamak, İsrail Devleti’nin yanında barış ve güvenlik içinde bir arada var olan Filistin Devleti’nin varlığını tanımaktan geçer.” dedi.