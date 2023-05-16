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17 MAYIS 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

'Sandıktan kutuplaşma çıktı'

16 Mayıs 2023, Salı 17:00
FRANSIZ SİYASET BİLİMCİ VE JEOPOLİTİKA UZMANI DİDER BİLLİON, TÜRKİYE’DEKİ SEÇİMLERLE İLGİLİ OLARAK, “SANDIKTAN TÜMÜYLE KUTUPLAŞMIŞ BİR TÜRKİYE ÇIKTIĞINI” İFADE ETTİ.

Fransa’da Türkiye’yi en iyi tanıyan ve analiz edebilen uzmanların başında ülkenin en büyük düşünce kuruluşu Fransız Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (IRIS) Başkan Yardımcısı, siyaset bilimci ve jeopolitika uzmanı Dider Billion geliyor.

Sandıktan Millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önde çıkmasını beklediğini belirten Didier Billion, “İkinci tur sürpriz değildi ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önde bitirmesi açık söyleyeyim burada da sürpriz oldu” diyor ve bundan çıkarılması gereken sonuçları analiz ediyor. VOA Türkçe’nin haberine göre Billion, Türk halkının demokratik kültürüne sık sık vurgu yapan isimlerden ve sandığa rekor seviyede katılım yaşanmasının demokrasi açısından son derece önemli bir nokta olduğunu söylüyor. Ancak aynı zamanda, “sandıktan tümüyle kutuplaşmış bir Türkiye çıktığını” da vurguluyor. Yurt dışındaki Türkler’in neden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a daha çok oy verdiği sorusuna ise, “Çünkü Türkiye’deki enflasyondan etkilenmiyorlar” cevabını veriyor.

Haber Merkezi

 

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