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19 NİSAN 2022 SALI - YIL: 53

Şanghay'da son 24 saatte 7 kişi daha öldü

19 Nisan 2022, Salı 14:18
Çin'in Şanghay kentinde, Omicron varyantını taşıyan vakaların tetiklediği Kovid-19 salgınında son 24 saatte 7 kişinin öldüğü bildirildi.

Yerel Sağlık Komisyonu yetkilisi Vu Çienyü, ölenlerin tamamının yaşlı, aşılanmamış ve kalp-damar, şeker ve hipertansiyon gibi diğer rahatsızlıkları bulunan kişiler olduğunu belirtti.

Kentte dün de 89, 90 ve 91 yaşlarındaki üç kişinin virüs nedeniyle öldüğü bildirilmişti. Ölümler, Omicron varyantını taşıyan vakaların tetiklediği Kovid-19 salgınındaki doğrulanan ilk can kayıpları olmuştu.

Salgında son 24 saatte 7 kişinin öldüğü kentte, hastalık belirtisi gösteren 3 bin 84, hastalık belirtisi göstermeyen 17 bin 332 vaka kaydedildi.

Eyalet statüsünde müstakil yönetime sahip kent, Çin ana karasında en fazla vakanın görüldüğü yer oldu.

Şanghay'da artan vakalarla 28 Mart'ta ilan edilen kademeli kapanma, vakaların azalmaması nedeniyle tüm şehirde belirsiz süreyle uzatılmıştı.

Kentte kapanma tedbirlerinin uzaması, gıda dağıtımı ve bakım hizmetlerinin sağlanmasında sıkıntılara sebep olmuştu.

Sağlık yetkilileri, nüfusu 26 milyonu aşan kentte 14 günde vaka görülmeyen bölgelerde sokağa çıkma yasaklarının kaldırılacağını açıklasa da toplu testler ve sokağa çıkma yasakları kentin büyük bölümünde devam ediyor.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 3 bin 316, hastalık belirtisi göstermeyen 18 bin 284 vaka saptandı.

Çinli sağlık yetkilileri, Kovid-19 testi pozitif olduğu halde hastalık belirtisi göstermeyen vakaları genel toplama dahil etmiyor.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 116 vakanın kayıtlara geçtiği Çin'de ölen olmadı.

Çin'de son haftalarda hastalığa dönüşen ve dönüşmeyen vaka sayısı arasında farkın giderek açıldığı dikkati çekiyor. Bunun, Omicron varyantının bulaşıcılığı yüksek fakat hastalık tablosu hafif "BA.2" mutasyonunun yayılmasının sonucu olduğu değerlendiriliyor.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 188 bin 351 vaka tespit edildi, 4 bin 638 kişi öldü.

Hong Kong

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde ise Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı 5. dalganın etkisi azalarak sürüyor.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 13'si yurt dışı kaynaklı 613 Kovid-19 vakası tespit edildi, 20 kişi hayatını kaybetti. Kentte günlük vaka sayısı son dört günde 1000'in altına düştü.

Salgın dalgasında yıl başından bu yana 1 milyon 180 bin vaka görülürken 8 bin 946 kişi hayatını kaybetti.

Kentte 60 yaş üzeri nüfusta aşılama oranlarının düşük olması ölümlerin artmasında etkili olduğu değerlendiriliyor.

Omicron vakaları, "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü

Bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantının ortaya çıkardığı tablo, Çin'in Kovid-19'a karşı "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü.

Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji; karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalesi ve maliyeti açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.

Diğer ülkeler Kovid-19'a karşı salgın koruma tedbirlerini büyük ölçüde kaldırıp normalleşmeye giderken Çin'in mücadele stratejisini zaman içinde nasıl uyarlayacağı hala belirsizliğini koruyor.

AA

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