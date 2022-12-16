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Şanlıurfa'dan acı haber: Sulama kanalına devrilen minibüsteki 9 göçmen öldü

16 Aralık 2022, Cuma 23:26
Şanlıurfa'da, içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu minibüsün sulama kanalına devrilmesi sonucu 9 kişi öldü.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 67 VE 781 plakalı minibüs, Harran ilçesi Öncüler Mahallesi Biçer mezrası mevkisinde sulama kanalına devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü, araçtaki bazı kişiler kurtarıldı.

Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Öte yandan, göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ölü sayısı 9'a yükseldi

Valilikten yapılan açıklamada, göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 5 göçmenden 3'ünün daha öldüğü belirtilerek, "Olayda hayatını kaybeden göçmen sayısı 9 olmuştur. 2 yaralının durumları stabil olup, olay tüm yönleriyle araştırılmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Vali Ayhan'ın açıklamaları

Olay yerinde incelemelerde bulunan Vali Salih Ayhan da gazetecilere yaptığı açıklamada, dalgıçlar, AFAD ve itfaiye ekiplerinin bölgede çalışma yürüttüğünü söyledi.

Ekiplerin arama tarama çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Ayhan, şunları kaydetti:

"Burası tali bir yol, ne için burası kullanıldı? Biliyorsunuz bu göçmen kaçakçılığına yönelik ciddi bir saha çalışması yapıyoruz, arkadaşlarımız ciddi tedbirler aldılar. Maalesef yine de farklı yollardan farklı güzergahlardan faaliyet olabiliyor. İşte onun da gayri yasal bir hususun da acısını burada yaşıyoruz. Sonuçta insanız, göçmen de olsa insanız, üzüntülüyüz. Sağ olanlara jandarmamızda gerekli müşahede yapılıyor, kıyafettir, yeme-içmedir arkadaşlarımız sağlıyorlar."

Vali Ayhan, düzensiz göçmenlerin geçişini organize eden kişinin yakalandığına işaret ederek, "İşlemleri devam ediyor. Sayın savcımız olay yerinde. Sürecin adli boyutunu yönetiyor. İdari olarak da gerekli tedbirler, tasarruflar ve işlemler devam etmektedir. Acımız büyük, bu olaydan çok derin üzüntü duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bir daha olmamasını temenni ediyorum." dedi.

Gözaltında bulunan kişinin ifadesine ilişkin soru üzerine Vali Ayhan, "İşlemleri devam etmekte. Çok ilginç, ilk verdiği bilgi araçta 24 kişinin olduğu yönündeydi. Gördüğünüz gibi kanalın dibi görünmüyor, bulanık su ama daha sonra çalışmalar, buradaki vatandaşlarımızın verdiği bilgilerle yapıldı ve 30 kişi çıktı. Demek ki onun dediğine itibar etmemek lazımmış, iyi ki itibar etmemişiz, çalışmalar da bu nedenle devam etmekte." cevabını verdi.

AA

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