Savaş değil soykırım

Birleşik Metodist Kilisesi yetkilisi David Wildman, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’ye devam eden saldırılarının, “İsrail-Hamas savaşı değil, bir soykırım” olduğunu söyledi.

“Methodist Federation for Social Action”ın (MFSA) sosyal medya hesabından yapılan video paylaşımına göre, ABD’de 1968’de kurulan Birleşik Metodist Kilisesinin düzenlediği çevrim içi seminerde, Kilise yetkilileri İsrail’in Gazze’ye saldırılarını değerlendirdi. Aralık 2023’te İsrail ve Filistin’e ziyarette bulunan Güney Afrika Metodist Kilisesinden Piskopos Ivan Abrahams ve Metodist Kilisesi yetkilisi David Wildman’ın konuşma yaptığı çevrim içi seminerde, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları şiddetle eleştirildi. Wildman, “Bu, İsrail ile Hamas arasında bir savaş değil hatta İsrail ile Gazze arasında bir savaş bile değil. Bu, İsrail’in Filistin’e karşı savaşıdır. Bu, bir soykırımdır” ifadelerini kullandı. AA

Okunma Sayısı: 264

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.