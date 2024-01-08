Savaş kabinesi birbirine düştü

İsrail’in Hamas liderlerinden Salih el Aruri’yi Lübnan’ın güneyinde düzenlenen bir suikastla öldürmesi Arap medyasının bu hafta en fazla ilgilendiği konu oldu.

Gazete Duvar’ın haberine göre Lübnan El Akhbar Gazetesi şöyle yazdı: “Görünen o ki bazı İsrailli siyasi ve güvenlikten sorumlu yetkililer, savaşın bittiği varsayımıyla hareket ediyorlar. Birbirlerine karşı siyasi suçlamalar yöneltmeye, 7 Ekim’deki başarısızlık da dâhil olmak üzere savaşın gidişatıyla ilgili birbirlerine ağır bir şekilde yüklenmeye devam ediyorlar. Hem de aralarındaki bütün ihtilafları gündeme getirerek. Son genişletilmiş Kabine toplantısında, savaşın bitiminden sonra ne olacağını tartışmaları gerekirken, Savunma Kuvvetleri Genel Kurmay Başkanı Herzi Halevi ordunun ve eski, genelkurmay başkanı ile ordu bakanı Şaul Mofaz’ın performansının araştırılması için bir ekibin oluşturulmasını talep etti. Başta İsrail Savunma Bakanı Itamar Bin Gavir olmak üzere birçok yetkili ise Halevi’yi sert bir şekilde eleştirdi. Daha sonra Beni Gantz da, Halevi’yi eleştirenleri hedef aldı. Gantz yine başbakan Bünyamin Netenyahu’ya da yüklendi. Ancak Gantz’ın tutumu bununla da sınırlı değil. Zira partisine yakın isimler, Gantz’ın savaş kabinesinden çekilmeyi planladığını bile düşündüğünü ifade ediyor.”