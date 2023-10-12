Savaş kabinesi kurdu

İsrail’de 7 Ekim’deki Hamas saldırılarının ardından Gazze’ye yönelik bombardıman devam ederken savaş boyunca görevde kalacak bir “acil durum hükümeti” ve “savaş kabinesi” oluşturulmasında anlaşmaya varıldı.

Başbakan Benyamin Netanyahu ile muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz arasında bugün gerçekleşen görüşme sonrasında yapılan ortak açıklamada, “İki liderin bir acil durum hükümeti ve savaş kabinesi oluşturma konusunda anlaştığı” bildirildi. İsrail’de geçmişte savunma bakanlığı ve genelkurmay başkanlığı görevleri üstlenen Gantz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “İsrail her şeyden önce gelir” ifadesini kullandı. DW Türkçe’nin haberine göre, Ana muhalefet lideri Yair Lapid’in ise Netanyahu’nun çağrısına rağmen “acil durum” hükümetine katılmaması dikkat çekti. Ancak Netanyahu ile Gantz’ın ortak yazılı açıklamasında, savaş kabinesinde Lapid’in yerinin hazır olduğuna vurgu yapıldı. Haber Merkezi

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