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31 OCAK 2022 PAZARTESİ - YIL: 52

Savaş paniğine gerek yok

29 Ocak 2022, Cumartesi 18:51
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile Ukrayna arasında bir savaş ihtimalinden bahsedilirken dikkatli olunması gerektiğini belirterek, “İngiltere’de, Almanya’da, Fransa’da, Litvanya’da basın savaş olduğu izlenimi veriyor. Ama durum böyle değil. Bu paniğe ihtiyacımız yok.” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, muhtemel bir savaş konusunda panik yapılmamasını istedi.

Zelenskiy, başşehir Kiev’de basın mensuplarının sorularını cevapladı. Rusya ile bir savaş olması halinde hiçbir ülkenin ordusunu Ukrayna’yı savunmak için göndermeyeceğini anlatan Zelenskiy, “Bir savaş olursa hangi ülkenin ordusu bizi korumaya hazır? Bu olmayacak. Bu da NATO için çok korkutucu. NATO, eğer Ukrayna ittifaka katılırsa, onu savunmak zorunda kalacak. Bunlar NATO için çok ciddî zorluklar. Bazı Avrupa ülkeleri Ukrayna’yı NATO’ya almayarak risk almamaya güveniyorlar. Ama şimdi topyekûn bir savaş başlarsa bu, bazı NATO ülkelerinin sınırlarında olacaktır.” diye konuştu.

Panik havası oluşturuluyor

Batılı ülkelerde Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş ihtimaline yönelik panik havası oluşturulduğuna işaret eden Zelenskiy, “Ukrayna ve Rusya arasında bir savaştan bahsederken son derece dikkatli olunmalı. 2019’da başkan olduğumda Mariupol’a gittim ve o zaman da silâh sesleri duyabiliyorduk.” dedi. Zelenskiy, mevcut durumun, geçen yıla kıyasla farklı olmadığını anlatarak, “İngiltere’de, Almanya’da, Fransa’da, Litvanya’da basın savaş olduğu izlenimi veriyor. Ama durum böyle değil. Bu paniğe ihtiyacımız yok. Asker sayısı arttı, ama bunu 2021’in başında, Rusya’nın askerî tatbikatlarıyla ilgili söylemiştim. Durumun o zamanlardakinden daha gergin olduğunu düşünmüyorum.” ifadelerini kullandı. Bir savaş olup olmayacağını net bir şekilde söylemenin mümkün olmadığını kaydeden Zelenskiy, “Savaş olabilir. Tam ölçekli bir savaş olacaksa, o zaman sadece Ukrayna ile veya sadece devletimizin topraklarında bir savaş olmayacak. Enformasyon ve siber saldırıları da ihtiva eden hibrit bir savaş olacak.” dedi. Konuşmasında ABD’nin bölgedeki krize yaklaşımını da eleştiren Zelenskiy, “Beyaz Saray tehlikeler olduğunu anlıyor, sürekli bu konuyu konuşuyor, bu konuyu sürekli destekliyor ve olabildiğince keskinleştiriyor. Bana göre bu bir hatadır. (ABD’nin Kiev’deki bazı diplomatlarını tahliye etmesi) Bunlar bize faydası olmayan yanlış ve aşırı adımlardır.” dedi.

Haber Merkezi

 

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