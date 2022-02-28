RUSYA’NIN UKRAYNA’YA YÖNELİK İŞGAL HAREKÂTINA TEPKİLER DEVAM EDERKEN, BİR ÇAĞRI DA MISIR EZHER ŞEYHİNDEN GELDİ.

RUSYA VE UKRAYNA’YA ÇAĞRI

Rusya ve Ukrayna'ya “itidalli olma ve anlaşmazlığı diyalog yoluyla çözme” çağrısı yapan Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib, “Savaşlar dünyamıza yalnızca daha fazla yıkım ve nefret getirir. Anlaşmazlıklar sadece diyalog yoluyla çözülmeli” dedi.

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Savaş sadece yıkım getirir - Çözüm: İtidal ve diyalog

Mısır’daki El-Ezher Kurumu Şeyhi Ahmed et-Tayyib, Rusya ve Ukrayna’yı “itidalli olmaya ve anlaşmazlığa diyalog yoluyla çözüm bulmaya” çağırdı.

Mısır’daki El-Ezher Kurumu Şeyhi Ahmed et-Tayyib, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısına ilişkin Arapça ve İngilizce yazılı açıklama yayımladı. Rusya ve Ukrayna’ya “itidalli olma ve anlaşmazlığı diyalog yoluyla çözme” çağrısı yapan Tayyib, açıklamada “Savaşlar dünyamıza yalnızca daha fazla yıkım ve nefret getirir. Anlaşmazlıklar sadece diyalog yoluyla çözülmeli.” ifadelerini kullandı. Ezher Şeyhi Tayyib ayrıca dünya liderlerine ve uluslar arası kurumlara, iki komşu ülke arasındaki çatışmayı sonlandıracak barışçıl çözümleri desteklemeleri çağrısında bulundu.

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En az 64 sivil öldü, 176 sivil yaralandı

BM İnsanî Yardım Koordinasyon Ofisinden (OCHA) yapılan açıklamada, Ukrayna’daki sivillerin durumuna ilişkin bilgi paylaşıldı. Açıklamada, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin ülke genelinde havadan ve karadan yapılan saldırılarda, 24 Şubat saat 04.00 ile 26 Şubat saat 17.00 arasında 64 sivilin öldüğünü, 176 sivilin yaraladığını rapor ettiği aktarıldı. Gerçek rakamların muhtemelen “önemli ölçüde daha yüksek” olduğu vurgulanan açıklamada, gelecek günlerde sivil kayıpların daha da artabileceği uyarısı yapıldı.

Yüz binlerce kişi susuz bırakıldı

OCHA, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin “Rus askeri operasyonlarının” ilk gününden bu yana 130 askerî personelin öldüğü ve 310’unundan fazlasının da yaralandığı açıklamasını da paylaştı. Sivil altyapı tesislerine yapılan saldırıların yüz binlerce kişiyi elektriksiz ve susuz bıraktığı belirtilen açıklamada, yüzlerce evin hasar gördüğü veya yıkıldığı ifade edildi.

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Türk vatandaşları tahliye edilmeye başlandı

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonrası Dışişleri Bakanlığı organizasyonuyla ülkeden kara yoluyla tahliye edilen Türk vatandaşlarının bulunduğu ilk kafile, Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yaptı.

Odessa’da üniversite öğrencisi olduğunu belirten Engin Kılıç, “12-13 saat sokakta bekledik, ama Allah’a şükür ülkemize sağ salim gelebildik. Savaş bitince tekrar döneceğiz” dedi. Bir diğer öğrenci Nabi Yiğit Erdal ise Odessa’da eğitim gördüğünü, Rusya’nın saldırıya geçmesiyle hızlı bir şekilde ülkeden çıktıklarını belirtti.

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Her yerde “Savaşa hayır”

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgal harekatı, dünyanın bir çok ülkesinde protesto ediliyor. Perşembe gününden bu yana protestoların sürdüğü Rusya’da ise 3 binden fazla kişinin gözaltına alındığını belirtildi. Rusya’da Moskova ve St. Petersburg başta olmak üzere çeşitli şehirlerde Ukrayna’ya gerçekleştirilen saldırıyı protesto gösterileri devam etti.

Fransa’nın başşehri Paris’te ve birçok şehirde binlerce kişi, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısına karşı gösteri düzenledi. Göstericiler, “Savaşa hayır”, “Dünya Putin’in durmasını istiyor”, “Putin dur”, “Ukrayna’ya destek” yazılı pankartlar taşıyarak Rusya’nın saldırısını protesto etti. Rusya’nın Ukrayna’ya devam eden saldırıları Kanada’nın Vancouver şehrinde de protesto edildi. Vancouver Sanat Galerisi önünde toplanan Ukraynalılar ve onlara destek veren Kanadalılar, ellerinde Ukrayna bayrakları ve “Savaşa hayır” yazılı dövizler taşıdı.

Haber Merkezi

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Kaçış paniği

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nden (BMMYK) yapılan açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’yı işgale başlamasından bari 150 binden fazla kişinin Ukrayna’yı terk ettiği belirtildi. Kiev’de diş hekimliği yapan Yavuz Selim Ayar, 20 yıldır Ukrayna’da yaşadığını ve saldırı nedeniyle ailesiyle dönmek zorunda kaldığını söyledi.

Ukrayna için üzüntü verici anlar yaşandığını belirten Ayar, “Allah orada kalanların yardımcısı olsun, çok sıkıntılı günler yaşanıyor. Çatışmalar devam ediyor. Biz önceki akşam Kiev’den çıkabildik. Gümrüklerde çok büyük sıralar var, insanlar panik yapmış durumda, yoğun bir trafik var. Evlerimizde silâh sesleri duyuluyordu. Belirli saatlerde insanlar sığınaklara, metrolara saklanıyorlar” dedi. Edirne - aa

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Rus ordusu Harkov’a girdi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaşta dördüncü günü de sona erdi. Kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanan Başşehir Kiev ve Harkov şehri çevresinde önceki gece boyunca şiddetli çatışmalar yaşandı. Son olarak Vasilkov kasabasında bir akaryakıt deposuna Rus füzesi isabet etti. Ukrayna’da Harkov Valisi Oleg Sinegubov, “Rus askerleri Harkov’a girdi. Vatandaşlardan sokağa çıkmamalarını, sığınaklarda kalmalarını istiyoruz” açıklamasında bulundu. Kiev’de de kuşatma sürüyor.

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Ukrayna Sievierodonetsk’i geri aldı

Rusya, Ukrayna’ya saldırılarını yoğunlaştırırken Ukrayna İçişleri Bakanı Gerashchenko, Rusya’nın, ülkenin Vasylkiv şehri başta olmak üzere Ukrayna’nın bazı şehirlerine balistik füze saldırısı düzenlediğini açıkladı. Ukrayna ise, Donbass’ta kaybettiği Luhansk’a bağlı Sievierodonetsk şehrinin geri alındığını ve şehirde tam kontrolün sağladığını bildirdi. Ayrıca Ukrayna’nın önemli liman şehirlerinden olan Odessa’da da her 2 tarafın askerleri arasında yoğun çatışmaların sürdüğü öğrenildi.

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Gıda enflasyonu ve zam olarak dönecek

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, Rusya’nın Ukrayna’ya askerî müdahalesinin Türkiye’ye gıda enflasyonu ve zam olarak yansıyacağını söyledi.

Toprak, “İthal ettiğimiz ayçiçeğinin yüzde 54’ünü Rusya’dan, yüzde 13-14’ünü Ukrayna’dan alıyoruz. Buğdayın yüzde 64-65’i Rusya’dan, yüzde 13-14’ü de Ukrayna’dan geliyor. Bu iki ülkeye yaş sebze ve meyve ihraç ediyoruz. İthalatta ve ihracatta bu ülkelere bağımlı olmamız sıkıntı yaratacak. Savaşın uzun sürmesi, oradaki toprakların ve tarım arazilerinin zedelenmesi bizim o ürünlere ulaşmamızda sıkıntı doğuracak. Dolayısıyla bu, gıda enflasyonu ve fiyat artışı olarak geri dönecek” dedi. İzmir - Anka