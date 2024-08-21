Savaş suçlarına silah desteği

Uluslararası Af Örgütü, Silah Ticareti Anlaşması’na dair yazılı açıklama yaptı.

Anlaşmanın kabul edilmesinin üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen, başta işgal altındaki Gazze Şeridi olmak üzere Filistin Toprakları, Sudan ve Myanmar gibi çatışma bölgelerinde yıkıcı can kayıplarına yol açan yasadışı silah transferleri yoluyla dünyanın en büyük silah ihracatçılarından bazılarının, Silah Ticareti Anlaşmasının kurallarını açıkça çiğnemeye devam ettiği belirtildi. Uluslararası Af Örgütü Askeri, Güvenlik ve Polis Teşkilatı Araştırmacısı Patrick Wilcken, “Taraf devletlerin yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerinin ve soykırım, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları için kullanılacağı bilinen ya da uluslararası insan hakları veya insancıl hukuka yönelik ciddi ihlalleri gerçekleştirecek ya da gerçekleştirme ihtimali olan ülkelere silah akışını yasaklayan Silah Ticareti Anlaşmasını tam olarak uygulamalarının zamanı gelmiştir” dedi.

Haber Merkezi