Savaş suçluları tutuklansın

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail’in işgal ettiği Filistin topraklarını 1967’den beri kolonileştirmesinin savaş suçu olduğunu vurgulayarak, Uluslararası Ceza Mahkemesinden (UCM) tutuklama kararları istedi.

Albanese X hesabından, “İşgal altındaki toprakların kolonileştirilmesi 1967’den bu yana İsrail’in devlet politikasıdır ve bu da Filistinlilerin el konulan topraklarına İsrailli sivillerin yerleştirilmesi (savaş suçu) ve Filistinlilerin kitlesel olarak zorla yerlerinden edilmesine (insanlığa karşı suç) işaret etmektedir. Devam etmekte olan bu suçlar umarım yakında tutuklama emirleriyle karşılaşır.” ifadesini kullanarak, UCM Başsavcısı Karim Han’ı etiketledi. AA

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