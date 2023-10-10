Savaş suçuna çağrı yaptı

İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın, Filistinlilere yönelik kullandığı sözleri, “savaş suçuna çağrı” olarak değerlendirdi.

İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Gallant’ın Filistinliler için kullandığı “İnsansı hayvanlarla savaşıyoruz ve ona göre davranıyoruz” şeklindeki açıklamalarının “iğrenç” bulunduğu belirtildi. Gallant’ın sözleri için “Bu savaş suçu işlemeye çağrıdır.” ifadesine yer verilen paylaşımda, Uluslararası Ceza Mahkemesi etiketlenerek, İsrailli Bakan’ın bu sözlerinin “not edilmesi” gerektiği yazıldı. Paylaşımda ayrıca, HRW İsrail ve Filistin Direktörü Omar Shakir’in “İşgal altındaki bir bölgedeki nüfusu yiyecek ve elektrikten mahrum bırakmak, açlığın bir savaş silahı olarak kullanılması gibi, bir savaş suçu olan toplu cezalandırmadır. Uluslararası Ceza Mahkemesi, savaş suçu işlemeye yönelik bu çağrıyı dikkate almalıdır” değerlendirmesi yer aldı. AA

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