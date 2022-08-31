Savaş uçakları otobanda tatbikat yapacak

Finlandiya, savaş uçaklarının olağanüstü durumlar düşünülerek düzenlenecek iniş ve kalkış tatbikatları için bir otobanı eylül ayının son haftası içinde karayolu trafiğine kapatacak.

Finlandiya’da, olası savaş durumunda, havaalanlarının zarar görmesi halinde savaş uçaklarının iniş ve kalkışları için ülkedeki bazı otobanların kullanılması öngörülüyor. Finlandiya Hava Kuvvetleri Akademisi’nden yapılan yazılı açıklamada, “Hava Kuvvetleri, gerektiğinde savaş uçaklarını hızla bir şekilde ülke genelinde uçurabilmek için ana üslerinin dışındaki yerlerde de düzenli olarak tatbikatlar yapmakta.” denildi. Finlandiya, uzun bir ortak sınıra sahip olduğu Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından NATO’ya üyelik başvurusunda bulundu ve ülke içindeki askeri eğitimlerini artırma yoluna gitti. Finlandiya, 2. Dünya Savaşı sırasında da Rusya’nın işgaline karşı mücadele vermişti. Finlandiya, hava alanları dışında 1960’lı ve 1970’li yıllarda 10’a yakın otobanda yaptığı ilave inşaatlarla savaş uçaklarının buralara inip, kalkmaları için fiziki imkan sağladı. (euronews.com)

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