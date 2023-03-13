Savaş ve depremin yıktığı Suriye'de barış ne zaman?

SURİYE HALKINA ÇOK BÜYÜK ACILAR VE KAYIPLAR YAŞATAN İÇ SAVAŞ 12. YILINA GİRERKEN, ÜLKENİN KUZEYİ DEPREM AFETİYLE DE YIKILDI.

BARIŞ SAĞLANAMADI

12 yıl önce 11 Mart 2011’de başlayan Suriye’deki çatışmalar ve iç savaş 12. yılına girdi. Yıllardır süren barış ve kapsamlı ateşkes sağlama çabaları sonuç vermedi. 2015’te savaşı sonlandırmak ve siyasî çözüm için yol haritası belirleyen BM Güvenlik Konseyi kararı, bir türlü hayata geçemedi.

ACI ÜSTÜNE ACI

6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinde şimdiye kadar ülkede en az 7 bin 250 kişi can verdi, 14 bin 500 kişi yaralandı. Suriye halkının acı üstüne acı yaşadığını belirten BM Genel Sekreteri Guterres, “İhtilaf konusu temel sorunları ele almak ve barış için yenilenmiş bir enerjiye ihtiyaç var” dedi.

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Savaş ve depremin yıktığı SURİYE’DE BARIŞ NE ZAMAN?

11 Mart 2011 tarihinde başlayan Suriye’deki çatışmalar ve iç savaşın 12. yılı doldu.Savaş ve depremin yıkıma uğrattığı Suriye’de barış için henüz bir adım atılmış değil.

Bundan 12 yıl önce 11 Mart 2011 tarihinde başlayan Suriye’deki çatışmalar ve iç savaş 12. yılına girdi. Yıllardır devam eden barış ve kapsamlı ateşkesin sağlanma çabaları sonuçsuz kaldı. 2015 yılında Suriye’deki savaşı sonlandırmak ve siyasi çözüm için yol haritası belirleyen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı, bir türlü hayata geçemedi. Güvenlik Konseyi kararı çerçevesinde kurulan “Suriye Anayasa Komisyonu’nun” çalışmaları sonuçsuz kaldı. 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinde şimdiye kadar ülkede en az 7 bin 250 kişi yaşamını yitirdi, 14 bin 500 kişide yaralandı. 12 yıldır süren savaşın getirdiği yıkım ve acılara bir de deprem felaketi eklendi.

Suriyeliler bir trajedi daha yaşadı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye’deki savaşın 12. yılında yayımladığı açıklamada, ülkede sürdürülebilir barışa giden yolu açabileceğine olan inancını koruduğunu söyledi. VOA Türkçe’nin haberine göre, Guterres, 11 Mart tarihinde 12. yılına giren Suriye’deki savaşın neden olduğu sistematik vahşet ve tarifsiz insani acıları hatırlattığını, Suriye halkının acı üstüne acı yaşadığını belirterek ”Suriyeliler bir trajedi daha yaşadı. Son depremlerle birlikte insani ihtiyaçlar, savaşın başlangıcından bu yana en yüksek düzeye ulaştı. Ülkede zaten kötü olan ekonomik koşullar, savaş ve yerinden edilme nedeniyle harap olmuş Suriyelileri bir kez daha korkunç bir zarar vererek vurdu” dedi.

Ateşkes sağlanmalı

BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye’deki milyonların, insani yardıma bel bağladığını, ülkenin kuzeybatısında ise halin oldukça kötü durumda olduğunu kaydetti. Guterres, ülkede hayatını kaybedenlerin yasını tutarken bir taraftan da insani yardım operasyonlarının Suriye genelinde genişletildiğini, etkilenen herkesin ihtiyaçlarını karşılamak için tüm yöntemleri ve yeterli kaynakları kullanarak erişimin devam etmesini sağlanması gerektiğini kaydetti. Guterres, Suriye’de kalıcı barışın sağlanması için hala umudunu yitirmediğini belirterek “Suriye’nin, ihtilafların yaşandığı temel sorunlarını ele almak için siyasi yolda yenilenmiş bir enerjiye ihtiyaç var. BM Güvenlik Konseyi’nin 2254-2015 sayılı kararında ana hatları çizilen kapsamlı sorunlar konusunda, Suriyeli taraflar ve kilit uluslararası paydaşlar arasında karşılıklı olumlu adımların sürdürülebilir barışa giden yeni bir yolu açabileceğine olan inancımı koruyorum. Şimdi birlikte hareket etmenin, ülke çapında kapsamlı ateşkesi sağlamanın zamanı geldi” dedi.

Milyonlarca insan mağdur durumda

Guterres, Suriye halkının meşru özlemlerini ve ülkeyi terk eden mültecilerin güvenli ve onurlu bir şekilde ülkelerine geri dönüşleri için gerekli koşulları sağlamanın zamanı geldiğini vurguladı. Guterres, Suriye’de on binlerce insanın keyfi olarak gözaltına alındığını ve zorla kaybedildiğini, bu duruma son vermek için birlikte çalışılması gerekliliğini vurgulayarak “Milyonlarca Suriyeli mağdur durumda. BM Genel Kurulu’na, Suriye’de kayıp olduğuna inanılan kişilerin akıbetlerini ve nerede olduklarını açıklığa kavuşturmak için yeni bir uluslararası organ kurulması çağrımı tekrar ediyorum. Suriyeliler, kitlesel, sistematik ölçekte uluslararası insan hakları hukuku ihlallerinin kurbanı oldular. İşlenen bu suçlar, yüz binlerce kişiyi öldürdü, Suriye nüfusunun yarısını yerinden etti. Büyük ve derin yaralar açtı” dedi.

Haber Merkezi