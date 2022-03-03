Savaşı durdurun, diplomasiye kapı açın

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York’taki BM Genel Merkezi’nde Rusya’nın Ukrayna’ya askeri operasyonlarını kınayan Genel Kurul kararının ardından basına yaptığı açıklamada, “Genel Kurulun mesajı yüksek ve nettir: Ukrayna’daki savaşı durdurun. Şimdi diyalog ve diplomasi için kapıyı aralayın” dedi.

“Rusya’nın Ukrayna’ya karşı saldırganlığı” konusunda alınan BM Genel Kurulu kararına bağlılığını teyit eden Guterres, “Bu karara uymak ve onun çağrısına rehberlik etmek benim görevim. Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine BM Tüzüğü uyarınca saygı gösterilmelidir” diye konuştu. Genel Sekreter, “çatışmanın bariz hale gelen ve durumu daha da kötüleştirme tehdidi oluşturan acımasız etkileri” konusunda uyardı. AA

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