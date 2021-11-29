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30 KASIM 2021 SALI - YIL: 52

'Savaşı sona erdirecek her çabayı memnuniyetle karşılıyoruz'

29 Kasım 2021, Pazartesi 21:00
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, yabancı basın mensupları için düzenlediği basın toplantısında, Rusya ile krize ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AA muhabirinin "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna krizinin çözümünde ara bulucu olmak istediğini söyledi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?" şeklindeki sorusu üzerine Kuleba, Türkiye ve Ukrayna'nın mükemmel ilişkilerinin bulunduğunu ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Erdoğan arasında yüksek seviyede güven olduğunu vurguladı.

Ukrayna'nın, Normandiya formatındaki çalışmalara bağlı kalmaya devam ettiğini belirten Kuleba, ancak diğer partnerlerden gelen dostane girişimleri hiç reddetmediklerini kaydetti.

Kuleba, savaşı sona erdirecek ve Ukrayna'nın topraklarını geri almasına yardımcı olacak her çabayı memnuniyetle karşılayacaklarının altını çizerek, "Ukrayna'da tek bir kuralımız var, Ukrayna'sız Ukrayna'ya ilişkin herhangi bir anlaşma olamaz, bu kırmızı çizgi. Diğer her şeyi memnuniyetle karşılıyoruz ve söylediğim gibi krizi sonlandıracak tüm inisiyatifleri konuşmaya hazırız." ifadesini kullandı.

AA

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