Savaşın ampüte çocukları

Afganistan’da patlamamış bir rokete dokunmak 10 çocuğun hayatını altüst etti. Olaydan bir yıl sonra çocuklar yaşadıkları korkunç olayı, acılarını anlatıyor.

Afganistan’da patlamamış bir rokete dokunan 10 çocuğun hayatı alt üst oldu. Olaydan bir yıl sonra çocuklar yaşadıkları korkunç olayı, acılarını anlattı. 6 yaşındaki Marva bir yıl önce bacağını kaybetti. Yaşadığı Afganistan’da bir bomba patladı. 4 akrabası öldü ve 7 kişi sakat kaldı. Savaş mağdurlarından biri olan Rabia yaşadıklarını şöyle anlattı: “Bacaklarım varken mutluydum ancak bir bacağımı kaybettikten sonra artık mutlu değilim.” Savaş mağduru bir diğer çocuk Shafiqullah, “Patlamanın gerçekleştiği gün çok kötü bir gündü. Erkek ve kız kardeşlerimin yerde kanlar içinde yattığını gördüm. Bütün ailem yok oldu” şeklinde konuştu.

Yaklaşık 3 bin 800 sivil öldü

Patlama sırasında bacaklarını kaybeden Mangal, “Patlama olduğunda kalkıp eve gitmek istedim. Yürümeye çalıştığımda bacaklarımın olmadığını fark ettim” ifadelerini kullandı. Rokete dokunan çocuklara basit protezler takıldı. Patlama Afganistan’da sivillerin ölümü açısından en kötü yıl olan 2018’de okul yolunda gerçekleşti. Afganistan savaşında yaklaşık 3 bin 800 sivil öldü. Bunların yüzde 25’i çocuk. Engelli çocuklarının eğitimi için uğraşan baba Hamisha Gül, “Engelli çocuklarım için evde ders veren bir öğretmen tuttum. Onları okula sınavlara girmeleri için güçlükle götürüyoruz. Bacaklarındaki yaralar nedeniyle okula yürüyerek gidemiyorlar. Bizim taksi tutacak gücümüz yok” dedi. DW Türkçe’de yayınlanan videoda, savaşta bacağını kaybeden kız çocuğu Rabia ise, “Diğer kız çocuklarının okula yürüyerek gittiğini görüp ben gidemeyince üzülüyorum” şeklinde konuştu.

Çocuklar yaşama mücadelesi veriyor

Öte yandan Afganistan’da çocuklar yetersiz beslenme ve açlık sebebiyle ölüm riski altında yaşıyor. Yetersiz beslenen çocukların bağışıklık sistemi çöktüğü için düzenli beslenen akranlarının kolaylıkla atlatabileceği hastalıklara yenik düşebiliyor. Bu çocukların sağlıklı çocuklara göre ölüm riski 11 misli fazla. Afganistan’da son yıllarda çatışmalar, aşırı kuraklık ve sel baskınları sebebiyle birçok aile hayatta kalma mücadelesi veriyor.